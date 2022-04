Op 8 april vierde Berkvens Deursystemen de productie van het 10-miljoenste stalen deurkozijn! Het voorlopige hoogtepunt van een geschiedenis die 40 jaar geleden begon met een ogenschijnlijk eenvoudig maar zeer vernuftig idee van een Belgische uitvinder.

Montage met slechts een inbussleutel

Het stalen kozijn van Berkvens onderscheidt zich door de slimme klem die montage tot kinderspel maakt. Een uitvinding van een Belgische uitvinder, de heer Bert Fleury. Deze vinding was de basis voor het Berdo montagekozijn. Berdo stond (en staat nog steeds) voor de samenvoeging van Berkvens en Van Dooren: deel van de achternamen van de oprichter Piet Berkvens en zijn schoonzoon Iron van Dooren; die destijds de leiding had over het familiebedrijf. “Het gepatenteerde montagesysteem met de klembeugel zorgt voor eenvoudige maar oersterke montage waarvoor alleen een inbussleutel nodig is”, aldus Jan Bos, als operations manager al bijna 40 jaar verantwoordelijk voor de productie van kozijnen. “Deze vinding zette het product op de kaart en was bepalend voor het succes. De aannemers waren en zijn nog steeds erg blij met dit type montagekozijnen. Ook zij ervaren immers de snelheid, het gemak en het grote aantal van dit type kozijnen dat op een dag kan worden geplaatst. Overigens was de directie destijds niet onverdeeld enthousiast over het stalen kozijn. “We zijn geen ijzerboeren, wij zijn houtboeren”, was toen de reactie. De geschiedenis heeft intussen het tegendeel bewezen.

In eerste instantie werden de kozijnen geproduceerd van geplastificeerd staal. Dit werd in 1990 vervangen door voorgelakt staal dat nog altijd wordt gebruikt. Een unicum in een markt waar de meeste stalen kozijnen zijn gepoedercoat. “Het voorgelakte staal biedt grote voordelen als het gaat om efficiency”, vertelt Bos. “We ontvangen de stalen profielen kant-en-klaar voor assemblage. Veel voorbewerkingen gebeuren door externe leveranciers. Die samenwerking zorgt dat we ontzettend efficiënt kunnen produceren en dat we de levertijden heel erg kort kunnen houden. We horen vaak terug van onze klanten dat ze deze flexibiliteit en snelheid enorm waarderen.”

De komst van een robotstraat in 2012 maakte dat we nog meer gehoor konden geven aan de groeiende vraag vanuit de markt. In 40 jaar tijd verlieten 10 miljoen stalen kozijnen de fabriek van Berkvens. “Als je er vanuit gaat dat een gemiddelde woning zo’n zeven deurkozijnen heeft, betekent het dat minimaal een miljoen woningen in Nederland zijn voorzien van onze Berdo kozijnen”, zegt Bos niet zonder trots. Naast Berdo kozijnen worden er in de stalen kozijnenfabriek (SKF) in Someren ook andere varianten geproduceerd zoals de Vari-Doors schuifdeurkozijnen, de Avento montagekozijnen voor de utiliteitsbouw en het Verdi verdiepingshoge kozijn voor de woningbouw. “De ontwikkeling staat dus zeker niet stil”, aldus Bos.

Verleden en heden borgen

Bart van Vroonhoven, aankomend operations manager en opvolger van Bos, blikt vooruit: “De afgelopen jaren zien we meer differentiatie ontstaan. Dat komt ook doordat binnendeuren en kozijnen vaker als interieurstuk worden gezien. Waar we ooit begonnen met de kleur donkerbruin voor de kozijnen, zijn we via gebroken wit nu aanbeland bij consumententrends als zwart en ultra wit. Om ook in de toekomst een innovatieve marktleider te blijven, zijn robotisering, automatisering en digitalisering onmisbaar. Daar ligt mijn taak. Samen met Jan borgen we verleden en heden voor de toekomst, vanuit de basis van het slimme idee van 40 jaar geleden. Op naar de 20 miljoen! Wij zijn er klaar voor.”

Berkvens Deursystemen, anno 1933, is Nederlands grootste specialist in binnendeuren, kozijnen, hang- en-sluitwerk en schuifdeursystemen. Het in Someren gevestigde bedrijf telt circa 450 medewerkers. De drie Berkvens-fabrieken zijn goed voor circa 800.000 deuren en kozijnen op jaarbasis. De onderneming is ook actief in Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Berkvens positioneert zich als de sterkst vernieuwende totaalaanbieder van mooie, functionele en duurzame toegangsoplossingen in woning- en utiliteitsbouw. Montage en diverse serviceconcepten waaronder het awardwinnende koperskeuze concept mijndeur.nl ondersteunen het productassortiment.