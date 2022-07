BenBits verplaatst kauwgomproductie van Italië naar nieuwe, duurzame fabriek in Nederland

BenBits heeft deze week op feestelijke wijze haar nieuwe kauwgomfabriek in Heerhugowaard geopend. Hiermee is de productie van de ‘natuurlijke, plasticvrije kauwgom’ van Italië naar Nederland gehaald en maakt BenBits een ‘grote stap’ als het gaat om verduurzaming en het verminderen van CO2-uitstoot. In de nieuwe fabriek wordt wekelijks 300 kilo BenBits-kauwgom geproduceerd. Een BenBits-kauwgompje weegt 1,5 gram.

Tijdens de feestelijke opening werd er samen met genodigden en onder leiding van directeur Milan Dontje en patissier Bart de Gans, BenBits-kauwgom gemaakt. Dit in de unieke en nieuw geïntroduceerde vorm van een schildpad, het symbool van BenBits en moeder natuur. Vervolgens rolde de eerste zakjes met nieuwe kauwgom van de band die aansluitend werden overhandigd aan de Plastic Soup Foundation. BenBits is trotse partner van de Plastic Soup Foundation om te werken aan de gezamenlijke missie: (micro)plastic in de natuur en wateren verminderen. De kauwgom in nieuwe vorm is vanaf nu te koop bij Jumbo, Holland&Barret, SPAR en EcoMondo. Binnenkort is BenBits ook verkrijgbaar bij Stach en Crisp. Meer informatie via: www.benbits.com

Verduurzamen

In bijna alle food-categorieën zijn er momenteel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, transparantie en gezondheid, maar binnen de kauwgombranche is dit niet het geval. Hier wil BenBits met hun eigen kauwgomproductie verandering in brengen. Milan Dontje, directeur van BenBits: “Wij geloven in betere kauwgom. Die maken we nu in onze nieuwe fabriek in Heerhugowaard. Voorheen werd BenBits geproduceerd in Italië. Wij hebben ervoor gekozen om de productie naar Nederland te halen zodat alles in eigen beheer is en we minder CO2 uitstoten met het transport. Doordat alles nu in eigen beheer is, hebben we ook de unieke schildpadvorm kunnen introduceren. Andere leveranciers durfden het niet aan, maar we hebben er met het team maanden lang aan gewerkt en ik ben maar wat trots dat de nieuwe kauwgom nu in de schappen ligt!”

Dontje vervolgt: “Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Zelf val ik in de jonge generatie die steeds duurzamer leeft en daarom vind ik het van belang dat BenBits ook blijft verduurzamen. De productie naar Nederland halen is daarin een belangrijke stap. Met eigen fabriek hebben we de keten tevens beter onder controle. Persoonlijk hoop ik dat iedereen de door onszelf geproduceerde natuurlijke en plasticvrije kauwgom gaat proeven. Join the gum revolution!’’