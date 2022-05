De Belgische maakindustrie heeft er twee jaar op moeten wachten, maar op 11 en 12 mei werd haar geduld ruimschoots beloond. Advanced Engineering heeft een sterke tweedaagse achter de rug in Antwerp Expo en dat krijgt zelfs een vervolg: volgend jaar tekent de innovatiebeurs opnieuw present in innovatiestad Antwerpen.

Na twee jaar afwezigheid sluit Advanced Engineering de deuren van een topeditie.

Na twee edities in Gent zakte Advanced Engineering voor het eerst af naar innovatiestad Antwerpen. Het is dé vakbeurs voor iedereen die zich bewust is van de impact van productinnovatie met een focus op thema’s zoals 3D-printing, AI, VR en AR, maar ook design, materialen en elektronica. Meer dan 140 exposanten deelden hun innovatieve oplossingen en technieken twee dagen lang met het publiek.

Technologie en/of mens Op de laatste beursdag nam Prof. dr. Jan Rabaey het woord. De professor Electrical Engineering and Computer Science aan UC Berkeley vloog over van Silicon Valley om zijn expertise te delen.

“Je kan de toekomst niet voorspellen, maar je kan je die wel voorstellen en stapsgewijs met technologische oplossingen komen om die toekomst reëel te maken”, vertelde hij. “Er is nog steeds een aanzienlijke kloof tussen wat ons brein kan en wat mogelijk is in de elektronische wereld, maar we innoveren razendsnel en nemen grote stappen vooruit. Toch ben ik ervan overtuigd dat onze bedrijfswereld en industrie steeds zullen leunen op zowel hersenen als computers.”

Beiden zullen elkaar dus moeten versterken en daar ligt ook de focus op bij de Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar Werk’. Het gaat om een project van Flanders Make, imec, Sirris en KU Leuven via VLAIO.

“Het doel is om met behulp van industrie 4.0-technologie de werklast in bedrijven aan te pakken. Met innovatieve technologieën zoals digitale werkinstructies, virtual reality, cobots en exo-skeletten willen we de werkbaarheid verbeteren, meer mensen aan de slag houden en werklozen integreren op de krappe arbeidsmarkt”, zegt Sonia Vanderlinden, coördinator van het Proeftuin-project.

Op naar 2023 “Je voelde aan alles dat zowel exposanten als bezoekers enorm blij waren dat deze beurs opnieuw kon doorgaan. Qua bezoekersaantallen houden we bovendien dezelfde lijn aan van twee jaar geleden met opnieuw een sterke opkomst. Na Gent heeft ook Antwerpen de innovatiebeurs duidelijk omarmd. Redenen genoeg dus om Advanced Engineering ook volgend jaar te laten doorgaan”, verklapt Jeroen Arnouts, Head of Events van Advanced Engineering bij beursorganisator Easyfairs.

Noteer het dus in de agenda: op 24 en 25 mei 2023 strijkt Advanced Engineering opnieuw neer in Antwerp Expo.