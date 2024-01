Beijer Electronics en MA-IT MyAutomation hebben een overeenkomst getekend waarin beide partijen als Technology Partners een lange termijn samenwerking aangaan. Het partnerschap tussen Beijer en MA-IT is gestoeld op de gedeelde visie om klanten enerzijds te adviseren over de mogelijkheden van WebIQ en anderzijds daadwerkelijk bij te dragen aan de implementatie ervan.

“Onze ervaring leert dat het ontwikkelen van software in goed overleg met klanten de snelste weg naar innovatie is. Klanten kunnen zich dan volledig blijven richten op de corebusiness, terwijl er ondertussen software volledig naar wens wordt ingericht. Juist met deze krachtenbundeling zijn we in staat om klanten uit allerlei sectoren te voorzien van die totaaloplossingen op het gebied van machinebediening. Van een ROI-analyse tot aan de implementatie van WebIQ en de full support in de after sales fase. Want pas dan mag gesproken worden over totaal”, vertelt Aram Malas van MA-IT MyAutomation.

Met eerdere gezamenlijke inspanningen is al een stevig fundament voor deze samenwerking gelegd. Na de overname van SMART HMI door Beijer mondde de zoektocht naar een krachtige partner met landelijke dekking en voldoende kennis en kunde om de WebIQ software in de markt te zetten dus al snel uit bij MA-IT MyAutomation. Zij hebben immers 140 engineers in dienst met veel ervaring op software- en hardware gebied in alle branches van de industrie.

“De samenwerking met MA-IT stelt ons in staat om een breed scala aan klanten te bereiken en hen te voorzien van deskundig advies en naadloze implementatie van WebIQ. De combinatie van onze krachten zal een aanzienlijke meerwaarde bieden voor de industrie”, aldus Sander de Boer van Beijer Electronics.

WebIQ is een HMI-systeem dat voor 100% gebaseerd is op webtechnologie. Dit krachtige software platform is vanaf de basis opgebouwd met webstandaarden zoals HTML5, CSS en JavaScript. De uitgebreide ontwerpmogelijkheden tillen het bedienen en monitoren van machines naar een hoger niveau; een ongekende luxe voor operators.

Het ontwikkelen van een gezamenlijke roadmap voor de komende twee jaar getuigt van de serieuze toewijding om de wereld van webvisualisatie en innovatie naar Nederland te brengen. Door de krachtenbundeling zijn de partijen competent WebIQ op de juiste manier bij klanten te laten werken. De eindeloze mogelijkheden van de responsive user-interface van WebIQ helpen organisaties met het ontwikkelen van een moderne intuïtieve gebruikers ervaring voor hun product- of systeem, waarin ze compleet ontzorgd worden.

Met de uitvoering van de roadmap wordt dus waarde gecreëerd voor alle stakeholders van producten- en systemen uit diverse sectoren. Net als de engineers van MA-IT breed kunnen worden ingezet, geldt voor de toepassingen van Beijer electronics hetzelfde; een van de vele raakvlakken.

MA-IT MyAutomation is een ingenieursbureau in de industriële automatisering. Wij zijn gespecialiseerd in industriële software & hardware engineering. We zijn gevestigd in Nederland met 5 kantoren en 140 medewerkers. Wij bedienen onze klanten door oplossingen te ontwikkelen en te implementeren en hun personeel op te leiden. We verleggen grenzen met technologieën en digitale oplossingen. Met onze Academy & Summerschools geven we vorm aan de volgende generatie talent door een proactieve leercultuur op te bouwen.

Beijer Electronics is een wereldwijd technologiebedrijf dat in 1981 is opgericht in Malmö en zich richt op digitale oplossingen voor de industriële automatisering. Ze leveren software en hardware voor bediening, visualisatie, en data-acquisitie. Ze verbinden daarmee technologie en mensen, waardoor processen kunnen worden geoptimaliseerd. En dat doen ze eigenlijk overal waar informatie te controleren is. Kijk voor meer informatie op www.beijerelectronics.com