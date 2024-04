De land- en tuinbouwsector staat voor een transitie naar een natuurvriendelijker manier van werken. Dat betekent onder meer het voorkomen van verspilling van meststoffen, water, voedingsstoffen en andere hulpmiddelen. In combinatie met het personeelstekort vraagt dit om de inzet van landbouwrobots. Het nieuwe consortium DigiAgro3 van bedrijven en Noord-Nederlandse kennisinstellingen, onder leiding van TNO, richt zich daarom op de ontwikkeling, de productie en het gebruik van agrobots in de land- en tuinbouw. In 2027 moet een stel prototypes klaar zijn. Het consortium achter het project bestaat uit zeven bedrijven: ABDrone, Batenburg Beenen, Demcon, GroeNoord, Smart Agri Technology/Croptimal en Track 32. En er zijn vijf kennisinstellingen betrokken: Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en TNO.

Agrobots zijn autonome systemen voor gebruik in de land- en tuinbouw. Dat kunnen volledige robots zijn, maar ook autonome werktuigen die achter een tractor worden gebruikt. De overstap naar kringlooplandbouw met agrobots is niet alleen bedoeld om de landbouw efficiënter te maken. Het moet ook ervoor zorgen dat boeren op een duurzame manier geld kunnen blijven verdienen, rekening houdend met alle ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van technologische bouwblokken en systeemintegratie voor agrobots. Uiteindelijk willen de betrokken partijen nieuwe kennis opdoen in vier technologieën: zachte grijpers, visiontechnologie, AI-software, en digital twinning en geavanceerde besturing. Ze ontwikkelen en testen daarbij vier prototypes: voor ziekteherkenning in aardappelen, onkruidbestrijding, het plukken van vruchten en het monitoren van gewasgroei.

De bedrijven binnen het consortium dekken de volledige keten af, van ontwikkeling en productie tot levering van agrobots. De kennisinstellingen dragen bij met hun specifieke expertise op het gebied van technologische vernieuwingen voor agrobots. TNO is projectleider en wordt bovendien verantwoordelijk voor het samenbrengen van de onderzoeksdata in het digitale twinlab. Het project krijgt 2,8 miljoen euro financiële ondersteuning van de Europese Commissie.