Een eerste groep van twaalf bedrijven uit de Brainportregio lanceert vandaag het Brainport Partnerfonds. Via dit private fonds gaan regionale bedrijven de komende twaalf jaar collectief 219 miljoen euro bijdragen aan vier maatschappelijke doelstellingen: bereikbaarheid, betaalbare woningbouw, extra talent voor de arbeidsmarkt en kansengelijkheid voor alle inwoners.

De private bijdragen uit het Brainport Partnerfonds staan niet op zichzelf. Voor een deel vormen zij noodzakelijke cofinanciering voor investeringen die de Rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten uit de Brainportregio komende jaren doen.

“Komende jaren worden er miljarden euro’s in de Brainportregio geïnvesteerd,” licht directeur Paul van Nunen van Brainport Development toe. “Overheden hebben een breed pakket samengesteld van investeringen in infrastructuur zoals snelfietspaden, mobiliteitshubs en snelbusbanen. Er zijn programma’s voor het bouwen van 100.000 betaalbare woningen in het sociale segment en middenhuur en middenkoop. Daarnaast dragen de bedrijven via het Partnerfonds bij aan het opleiden, behouden en werven van 50.000 extra werknemers in de komende jaren en aan de sociaal-maatschappelijke agenda Brainport voor Elkaar. Daarin wordt bijvoorbeeld gewerkt aan om- en bijscholing om arbeidsparticipatie te bevorderen en duizenden bedrijfsvrijwilligers voor maatschappelijke organisaties”.

Groep deelnemende bedrijven wordt steeds groter

De groep bedrijven die het Partnerfonds starten, bestaat uit Philips, VDL Groep, NXP, Wilvo Group, VHE Industrial Automation, AAE, Rabobank, Prodrive Technologies, Van der Hoorn Buigtechniek, VB Groep, ASML en Strijp-T campus. Gesprekken om de groep de komende jaren uit te breiden, zijn inmiddels al gestart. “We hebben het fonds zo ontworpen dat iedereen kan meedoen, van groot tot klein, en van dienstverlener tot high tech-maakbedrijf.”

Het fonds is zo ontworpen dat alle bedrijven naar draagkracht kunnen meedoen. “De Brainportregio is met zijn innovatieve maakindustrie van nationaal en internationaal belang. Voor ons in de regio is het succes niet alleen afhankelijk van technologie en export, maar ook van de vraag of iedereen ervan kan meeprofiteren. Het is geweldig dat de bedrijven daar net zo over denken en aan meebetalen.”

Burgemeester en regiovoorzitter Jeroen Dijsselbloem is blij met deze belangrijke stap vanuit het bedrijfsleven: “Het is echt uniek, dat het collectieve bedrijfsleven in een regio bereid is om op deze schaal mee te financieren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met dit typische Brainport-initiatief neemt ons bedrijfsleven mede-verantwoordelijkheid voor de samenleving waarvan ze onderdeel uitmaken. Zodat we ook in de toekomst een fijne, bereikbare en betaalbare regio blijven, met kansen voor iedereen.”