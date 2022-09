Op dinsdag 18 okotober willen wij graag weer het tweejaarlijkse Beckhoff Automation UpDate event organiseren in de Pathé bioscoop in Nijmegen. Hierbij worden diverse presentaties verzorgd door product managers van Beckhoff Duitsland. Het is mogelijk om bij te praten met uw vaste sales of support contactpersoon en zijn er enkele interessante table top presentaties. Ook kunt u een ‘Speeddate met een Specialist” aanvragen.

Uiteraard alles onder het genot van een hapje en een drankje. Wilt u hier graag bij zijn? Meld u dan nu aan via de volgende link.