BDR Thermea heeft in het Slowaakse Vranov nad Topľou een nieuwe productielocatie geopend voor componenten van warmtepompsystemen. Met de investering versterkt de producent van verwarmingsoplossingen zijn Europese productienetwerk en bereidt het zich voor op de verdere groei van duurzame verwarmingstechnologieën.

Tjarko Bouman, CEO van BDR Thermea, en Samuel Migaľ, Slowaaks minister van Investeringen en Regionale Ontwikkeling. Foto BDR

De nieuwe fabriek richt zich op de productie van onderdelen voor warmtepompen, een technologie die volgens BDR Thermea een sleutelrol speelt in het verduurzamen van de Europese gebouwde omgeving. De locatie is opgezet als een flexibele multi-productiefaciliteit, waardoor de onderneming snel kan inspelen op veranderende marktvraag.

Volgens CEO Tjarko Bouman blijft de energietransitie op lange termijn onverminderd relevant, ondanks de huidige schommelingen in de Europese warmtepompmarkt. “De richting van de energietransitie is duidelijk. Hoewel de markt zich niet in een rechte lijn ontwikkelt, hebben wij vertrouwen in de groei van duurzame verwarmingsoplossingen. Investeringen zoals deze zorgen ervoor dat we klaar zijn voor toekomstige vraag.”

Flexibel Europees productienetwerk

De fabriek in Slowakije vormt een belangrijke schakel binnen het Europese productienetwerk van BDR Thermea. Dankzij de multi-productopzet kan de onderneming de productiecapaciteit efficiënter verdelen over verschillende locaties en sneller inspelen op marktontwikkelingen.

Volgens CTOO Luigi La Morgia ligt de kracht van de nieuwe locatie vooral in de flexibiliteit. “Deze fabriek stelt ons in staat om aan te sluiten bij de huidige marktomstandigheden en tegelijkertijd voorbereid te zijn op toekomstige opschaling wanneer de vraag weer aantrekt.”

Moderne fabriek met focus op duurzaamheid

De nieuwe vestiging is uitgerust met geavanceerde automatisering en geïntegreerde digitale systemen. De fabriek draait volledig op groene elektriciteit en veroorzaakt volgens BDR Thermea geen operationele CO₂-uitstoot.

Naast investeringen in technologie zet het bedrijf ook in op de ontwikkeling van lokaal talent via opleidingen, bijscholingstrajecten en samenwerking met onderwijsinstellingen. Daarmee wil BDR Thermea de kennis en vaardigheden opbouwen die nodig zijn voor de productie van toekomstige duurzame energiesystemen.

Met de opening van de fabriek onderstreept BDR Thermea zijn vertrouwen in de verdere groei van de Europese markt voor warmtepompen en duurzame verwarmingsoplossingen, terwijl het tegelijkertijd zijn productieorganisatie toekomstbestendig maakt.