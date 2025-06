GeboJagema, dé onafhankelijke pure-play healthcare producent in de tooling markt, gaat de volgende groeifase in door een nieuwe samenwerking met BC Partners. In deze transactie verwerft BC Partners, een toonaangevende internationale investeringsmaatschappij, een meerderheidsbelang in het bedrijf. Daarnaast blijft huidige financiële partner Smile Invest samen met het IGS managementteam (dat een minderheidsbelang behoudt) nauw betrokken, terwijl Rabo Private Equity haar eerdere positie geheel op zal geven.

Het hoofdkantoor van IGS is gevestigd in Eindhoven, Nederland, met een opkomende aanwezigheid in de Verenigde Staten met de vestiging in Peachtree City, Georgia. Het bedrijf ontwerpt, produceert en onderhoudt complexe, hoge-precisiematrijzen die worden gebruikt bij de productie van kritische medische hulpmiddelen, waaronder systemen voor het toedienen van medicijnen, contactlenzen, diagnostische apparatuur en verbruiksartikelen voor de gezondheidszorg. Met tientallen jaren gespecialiseerde expertise heeft IGS een sterke reputatie opgebouwd als wereldleider in het leveren van missiekritieke tooling aan toonaangevende bedrijven in de gezondheidszorg en farmaceutische bedrijven. IGS is klaar om het volgende hoofdstuk in haar groeiverhaal te schrijven door verder te bouwen op haar uitzonderlijke marktpositie, de aanwezigheid in het snelgroeiende GLP-1 segment uit te breiden en nieuwe eindmarkten in de gezondheidszorg te betreden waar hoge-precisiematrijzen nodig zijn.

IGS heeft BC Partners gekozen als strategische partner, die haar waarden, langetermijnvisie en toewijding aan excellentie in de gezondheidszorg deelt. BC Partners heeft een zeer uitgebreide ervaring in het ondersteunen van veerkrachtige, snelgroeiende bedrijven, met name in de farmaceutische en gespecialiseerde productie. BC Partners’ track record, met haar investeringen in Aenova, IMA, Synthon en Pharmathen, toont de diepgaande expertise in automatisering van de farmaceutische- en gezondheidszorg aan, alsook het vermogen om innovatie, internationalisatie en operationele schaal te ondersteunen.

Dit partnership zal voortbouwen op de sterke fundamenten van IGS om de volgende fase van groei te versnellen, door middel van voortdurende investeringen in organische expansie, gerichte M&A-opportuniteiten en het betreden van aangrenzende verticale markten. De samenwerking weerspiegelt de gedeelde doelstelling om het getalenteerde team van IGS te versterken en de toekomst van het bedrijf op de lange termijn veilig te stellen.

Herman Rusch – CEO, IGS GeboJagema: “De samenwerking met BC Partners luidt een spannend nieuw hoofdstuk voor IGS in. Hun investering is een duidelijke erkenning van de expertise, innovatie en toewijding die ons team heeft laten zien door uit te groeien tot wereldleider in de productie van hoge-precisiematrijzen voor de medische industrie. BC Partners heeft een diepgaande kennis van de gezondheidszorg en gespecialiseerde productie sectoren, en hun ervaring met bedrijven als Aenova, IMA, Synthon en Pharmathen maakt van hen een ideale partner voor onze volgende groeifase.

We zijn Smile Invest zeer dankbaar voor de nauwe samenwerking en het blijvende partnership, en Rabo Private Equity voor hun steun in de afgelopen jaren. Samen hebben we een sterke basis gelegd voor de toekomst. Nu BC Partners zich bij ons heeft aangesloten, kijken we ernaar uit om voort te bouwen op dat momentum – het uitbreiden van onze mogelijkheden, het betreden van nieuwe markten in de gezondheidszorg en het blijvend ondersteunen van onze klanten bij het leveren van hoogwaardige medische oplossingen die een wezenlijk verschil maken in het leven van patiënten.”

Matthew Evans – Managing Director, BC Partners: “We zijn verheugd om samen met Smile Invest en het hele team van IGS verder te bouwen aan het bedrijf en te investeren in nieuwe mogelijkheden voor verdere uitbreiding. Dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder het indrukwekkende fundament dat door de jaren heen is gebouwd, door het voormalige en huidige IGS team, en door Smile en Rabo. We kijken ernaar uit om de samenwerking tussen IGS en haar bestaande klanten verder te verdiepen en tegelijkertijd nieuwe partners over de hele wereld kennis te laten maken met de kwaliteit en gestoficiceerdheid van IGS.”

Bart Cauberghe – Managing Partner en Ad Notenboom – Partner, Smile Invest: “Het ondersteunen van de groei van IGS in de afgelopen jaren is een zeer lonende ervaring geweest. In die periode heeft het bedrijf zijn positie als wereldleider in hoge-precisiematrijzen voor de medische hulpmiddelenindustrie versterkt, zijn internationale aanwezigheid uitgebreid naar de VS en is het doorgegaan met het leveren van uitmuntende kwaliteit en innovatie aan zijn klanten. We zijn verheugd BC Partners te verwelkomen als een gelijkgestemde investeerder met een sterke track record in de gezondheidszorg. Samen met BC Partners en het managementteam van IGS kijken we ernaar uit om de volgende fase van groei en waardecreatie te ondersteunen.”

Bas Verlee – Director and Roelant Mantel – Director, Rabo Private Equity: “Het was een voorrecht om IGS de afgelopen jaren te ondersteunen en samen met het management en Smile Invest te investeren. We zijn er trots op dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan hun indrukwekkende groeitraject, en met de toetreding van BC Partners zijn we ervan overtuigd dat IGS in uitstekende handen is voor de toekomst.”

IGS GeboJagema

IGS GeboJagema (“IGS”) is wereldwijd marktleider op het gebied van hoge-precisie spuitgiettechnologie voor de gezondheidszorg. Als de grootste pure-play fabrikant in de gezondheidszorg, gebruikmakend van Industry 4.0 technologieën, produceert IGS hoge-precisie, ultra-lage tolerantie, multi-cavity spuitgietmatrijzen die een exacte, herhaalbare en schaalbare productie van medische hulpmiddelen mogelijk maken. IGS is een belangrijke strategische partner voor toonaangevende wereldwijde farmaceutische bedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg, hoofdzakelijk in de geneesmiddelentoediening en oogheelkunde, en breidt zich actief uit naar diagnostiek en verbruiksartikelen voor de gezondheidszorg. IGS, opgericht in 1945, heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland, en is in toenemende mate aanwezig in de Verenigde Staten via zijn vestiging in Peachtree City, Georgia. Het bedrijf heeft ongeveer 174 FTE’s in dienst.

Smile Invest

Smile Invest (Smart Money for Innovation Leaders) is een Europese evergreen investeringsmaatschappij met meer dan €500m aan vermogen onder beheer, gefinancierd door 40 ondernemersfamilies en met een lange termijn focus op innovatieve groeibedrijven. Smile Invest richt zich op bedrijven die actief zijn in drie beleggingsthema’s: Geavanceerde technologie, Innovatieve Gezondheidszorg en Milieu. Sinds de oprichting in 2017 heeft Smile Invest geïnvesteerd in 19 platformbedrijven in België en Nederland. Vanuit de kantoren in Leuven en Den Haag ondersteunt het team ambitieuze ondernemers en managementteams bij het realiseren van hun groeiplannen.

Rabo Private Equity

Rabo Private Equity (“RPE”) is onderdeel van de captive investeringstak van Rabobank met een mandaat van €3,5 miljard, gericht op het ondersteunen van bedrijven die innovatie stimuleren in Food & Agriculture en Energy. Als langetermijninvesteerder maakt RPE gebruik van haar wereldwijde netwerk, expertise en toegewijde teams om waarde te creëren en belangrijke transities voor een betere wereld te versnellen. Door samen te werken met visionaire teams wil RPE veerkrachtige bedrijven opbouwen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de planeet.

BC Partners

BC Partners is een toonaangevende investeringsmaatschappij met circa €40 miljard aan vermogen onder beheer in private equity, private debt en vastgoedstrategieën. BC Partners is opgericht in 1986 en speelt al meer dan drie decennia een actieve rol in de ontwikkeling van de Europese buy-out markt. Vandaag de dag werken BC Partners geïntegreerde trans-Atlantische investeringsteams vanuit kantoren in Europa en Noord-Amerika en zijn ze verdeeld over onze vier kernsectoren: TMT, Gezondheidszorg, Diensten & Industrie en Consumenten. Sinds de oprichting heeft BC Partners meer dan 128 private equity investeringen gedaan in bedrijven met een totale ondernemingswaarde van meer dan €170 miljard en investeert momenteel in zijn elfde private equity buyout fonds.