Miljoenen vrouwen over de hele wereld ervaren pijn tijdens het inbrengen van een spiraaltje met een traditioneel cervicaal tenaculum dat wordt gebruikt bij gynaecologische procedures. Het Carevix-apparaat van Aspivix is een zachter alternatief. De startup heeft de krachten gebundeld met farmagigant Bayer om het bereik van zijn gecertificeerde medische hulpmiddel in heel Zwitserland verder uit te breiden.

Een intra-uterien anticonceptiemiddel (IUD) wordt beschouwd als de meest kosteneffectieve anticonceptiemethode die momenteel beschikbaar is. 18% van de vrouwen vermijdt echter een spiraaltje vanwege de angst voor pijn die ongeveer 90% van de vrouwen ervaart tijdens de procedure met behulp van het traditionele cervicale tenaculum. Om deze grote uitdaging aan te gaan, ontwikkelde Aspivix Carevix, een innovatieve cervicale stabilisator met zuigkracht die is ontworpen als een modern en zachter alternatief voor een cervicaal tenaculum. Door gebruik te maken van zuigtechnologie om de baarmoederhals voorzichtig te stabiliseren, zorgt Carevix voor cervicale betrokkenheid zonder dat het weefsel hoeft te worden geperforeerd. Tijdens gynaecologische ingrepen wordt een halfcirkelvormig, anatomisch kussen op het delicate weefsel aangebracht, waardoor het trauma dat gepaard gaat met pijn en bloedingen aanzienlijk wordt verminderd. De medtech-startup kondigde nu een samenwerking aan met Bayer (Zwitserland) AG in Zwitserland, een wereldwijd erkende leider in gezondheidsoplossingen voor vrouwen en een van ‘s werelds grootste producenten van spiraaltjes. De Zwitserse startup zal gebruik maken van Bayer’s expertise op het gebied van anticonceptieoplossingen en marketing- en digitale outreach-middelen om zijn bereik uit te breiden naar alle gynaecologen (OBGYN’s) in Zwitserland, hen toegang te bieden tot een zachtere anticonceptiezorg voor hun patiënten en de volgende generatie OBGYN’s op te leiden. Bayer zal de toegang van Carevix tot klanten en artsen van Bayer in Zwitserland vergemakkelijken door middel van educatieve inhoud op beide platforms (MyAspivix.com en GynPortal.com van Bayer), en om gebruikers van niet-intra-uteriene systemen (IUS) te converteren vanwege pijn. Dit zal worden bereikt door de nieuwe generatie OBGYN op te leiden in ziekenhuizen en praktijken, gezamenlijke aanwezigheid op conferenties, zoals SGGG, regionale en lokale workshops. Bovendien zal de samenwerking nieuwe wegen creëren om meer klinisch bewijs te genereren dat pijn en bloedingen kunnen worden verminderd bij het plaatsen van spiraaltjes met de gecombineerde oplossing van de bedrijven. Mathieu Horras, CEO van ASPIVIX, benadrukte de toewijding van het bedrijf aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen. “ASPIVIX is verheugd om deze samenwerking met Bayer (Schweiz) AG aan te gaan, die echt de nadruk legt op het doel om vrouwen in staat te stellen de beste anticonceptieoplossing te kiezen zonder zich zorgen te hoeven maken over mogelijke pijn en bloedingen. Het grondige onderzoek en de klinische gegevens achter Carevix garanderen een opmerkelijke afname van pijn en bloedingen, waardoor de ervaring van de adoptie en plaatsing van spiraaltjes wordt verbeterd, evenals verschillende andere gynaecologische procedures voor miljoenen vrouwen.” Marco Gierten, hoofd Women’s Healthcare van Bayer Zwitserland, vertelt: “Als wereldwijd vertrouwd merk blijft Bayer zich inzetten voor het bevorderen van oplossingen die patiënten aanzienlijke voordelen bieden.”