Europese Investeringsbank heeft, met steun garantie van het InvestEU Fund, financieringsovereenkomst van € 40 miljoen gesloten met de Nederlandse klimaattechnologie scale-up Battolyser Systems. De financiering stelt het bedrijf in staat om zijn productiefaciliteit in Rotterdam op te schalen naar massaproductie van zijn gecombineerde elektriciteitsopslag- en elektrolyserstapelsysteem. De technologie is momenteel operationeel in een grootschalige industriële gascentrale van RWE in Nederland en de commerciële inzet ervan is gepland voor 2024.

Battolyser Systems tekent een financieringsovereenkomst van € 40 miljoen met de Europese Investeringsbank, gericht op het opschalen en commercialiseren van zijn Battolyser-stacksysteem. ®

De Battolyser-technologie biedt een volledig flexibele, efficiënte en schaalbare geïntegreerde batterij- en elektrolyseroplossing: als elektrolyser produceert het betaalbare groene waterstof wanneer de stroomprijzen gunstig zijn. Als batterij biedt het schone back-upstroom en biedt het handelsmogelijkheden wanneer het op het net is aangesloten. Gecombineerd helpt het om hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind te integreren in het netto-nulenergiesysteem van de toekomst. ®

De overeenkomst werd mogelijk gemaakt met de steun van het InvestEU-programma, dat helpt investeringen te mobiliseren ter ondersteuning van EU-beleidsprioriteiten, zoals de groene transitie.

Mattijs Slee, CEO van Battolyser Systems: “Om de Green Deal te vervullen en netto nul te realiseren, hebben we schaalbare waterstofoplossingen nodig voor het hele scala van de industrie. Duurzaam, goedkoop, echt groene waterstof, netvriendelijk en ‘made in Europe’ – Battolyser Systems levert dit allemaal.”

De Battolyser-technologie is de enige waterstofoplossing op de markt die echt kan tippen aan de intermittentie van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Deze innovatie stelt zowel grote industriële spelers als kleine en middelgrote bedrijven in staat om groene waterstof in te zetten om hun activiteiten koolstofvrij te maken en zo rechtstreeks bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Het InvestEU-programma ter ondersteuning van deze EIB-investering heeft tot doel meer dan 372 miljard EUR aan extra investeringen te mobiliseren voor de beleidsprioriteiten van de EU in de periode 2021-27. De operatie onderstreept ook het engagement van de EIB om europa’s state-of-the-art productiecapaciteit op het gebied van netto-nultechnologieën en -oplossingen te ondersteunen.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Een succesvolle groene transitie vereist aanhoudende investeringen en InvestEU heeft een sleutelrol te spelen bij het ondersteunen daarvan. Door innovatieve bedrijven te helpen toegang te krijgen tot de financiering die ze nodig hebben, kunnen we ervoor zorgen dat Europa voorop blijft lopen bij de ontwikkeling van de geavanceerde technologieën die we nodig hebben voor een groene en duurzame toekomst.”

In vergelijking met conventionele elektrolysers heeft de Battolyser de unieke mogelijkheid om veilig direct in en uit te schakelen. Dit betekent dat klanten betaalbare groene waterstof kunnen produceren wanneer de stroomprijzen gunstig zijn of wanneer hernieuwbare energie beschikbaar is. Een Battolyser is volledig flexibel, maar ook state-of-the-art, efficiënt en duurzaam – met alleen overvloedig beschikbare en gemakkelijk te recyclen (geen PFAS) materialen. Hierdoor kan Battolyser op de volle schaal van de energietransitie worden ingezet om europa’s netto-nuldoelstellingen te halen.

“Deze technologie heeft het potentieel om de manier waarop we onze energie beheren echt te veranderen.” eib-vicepresident Kris Peeters toegevoegd. “Tegenwoordig worden zonnepanelen en windparken soms stilgelegd of gesmoord om overproductie te voorkomen die nergens opgeslagen kan worden. Met de Battolyser kan overtollige energie worden opgeslagen of omgezet in groene waterstof, waardoor de zogenaamde kosten van ‘gemiste energie’ in ons net worden verlaagd.”

Battolyser Systems is een Nederlandse klimaattechnologie scale-up die Battolysers ontwikkelt en produceert, ‘s werelds eerste geïntegreerde batterij-elektrolysersysteem dat elektriciteit opslaat en levert als een batterij en, wanneer opgeladen, water splitst in waterstof en zuurstof als elektrolyser.®

De technologie is uitgevonden door prof. dr. Fokko Mulder en zijn onderzoeksgroep van de Technische Universiteit Delft. Battolyser Systems werd vervolgens in 2018 opgericht als spin-out van de universiteit en zal in 2020 groeien na investeringen door Koolen Industries. Topman Mattijs Slee is in 2021 aangesteld als eerste werknemer. Innovation Industries en Global Cleantech Capital investeerden onlangs in het bedrijf, dat nu ongeveer 75 teamleden heeft, met plannen om tegen het einde van 100 door te groeien naar 2023 fulltime werknemers.

Achtergrondinformatie

De afgelopen vijf jaar heeft de Europese Investeringsbank voor meer dan 10 miljard euro aan projecten in Nederland gefinancierd.

Het InvestEU-programma biedt de Europese Unie cruciale langetermijnfinanciering door aanzienlijke particuliere en publieke middelen aan te trekken ter ondersteuning van duurzaam herstel. Het helpt ook particuliere investeringen te mobiliseren voor beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. InvestEU brengt onder één dak een groot aantal financiële instrumenten van de EU samen die voorheen beschikbaar waren om investeringen in de Europese Unie te ondersteunen, waardoor de financiering van investeringsprojecten in Europa eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het programma bestaat uit drie onderdelen: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. Het InvestEU-fonds wordt ingezet via uitvoerende partners die in projecten zullen investeren met gebruikmaking van de EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard EUR. De volledige begrotingsgarantie zal de investeringsprojecten van de uitvoerende partners ondersteunen, waardoor hun risicodragend vermogen wordt vergroot en zo ten minste 372 miljard EUR aan extra investeringen wordt gemobiliseerd.