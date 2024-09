“Global Cleantech Capital and Innovation Industries heeft in juli 2023 een eerste afsluiting van de Series A-ronde van € 15 miljoen afgerond en heeft hun investering verder verhoogd in een tweede afsluiting van nog eens € 15 miljoen met Invest-NL in september 2024.

De Serie A-financiering vormt een aanvulling op de financieringsovereenkomst van 40 miljoen euro die in oktober 2023 met de Europese Investeringsbank (EIB) is ondertekend. Battolyser Systems was de eerste Nederlandse scale-up investering in klimaattechnologie van de EIB. De Serie A- en EIB-financiering zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de financiering van de grootschalige productiefaciliteit van Battolyser Systems om aan de commerciële vraag te voldoen, en zal worden gevestigd in het Rotterdamse havengebied, het waterstofepicentrum van Europa. Reda Atibi, Investment Manager, Invest-NL zei: “Wij zijn van mening dat de unieke alkalische elektrolyser met batterijfunctionaliteit van Battolyser Systems onvergelijkbare eigenschappen heeft die zullen bijdragen aan de overgang van grijze naar groene waterstofmarkten. Onze investering in Battolyser Systems is een strategische stap in onze missie om de energietransitie in Nederland te versnellen en schone technologieën te ondersteunen die bijdragen aan een toekomstbestendige economie. We kijken ernaar uit om met Battolyser Systems samen te werken om hun groei en missie te versnellen.”