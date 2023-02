Op 12 januari was een groot aantal partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van batterijen in Nederland – kleine bedrijven, multinationals en kennisinstellingen – aanwezig bij de kick off van het BatteryNL consortium. Hun doel is om binnen acht jaar de volgende generatie batterijen te ontwikkelen op basis van een beter begrip van materiaalinterfaces.

Veiligere batterijen met een hogere dichtheid

BatteryNL streeft naar de volgende generatie batterijen die veiliger zijn, hogere energiedichtheden hebben en een langere levensduur hebben – die allemaal cruciaal zijn voor een samenleving gebaseerd op duurzame energiebronnen.

Marnix Wagemaker, TU Delft:“We ontwikkelen materialen voor batterijen van de volgende generatie die veiliger en milieuvriendelijker zijn en hogere prestaties hebben, noodzakelijk om het toekomstige elektriciteitsnet te stabiliseren en de voordelen van elektrische mobiliteit te benutten.”

Het hart van de batterijen onderzocht en verbeterd

Op basis van unieke Nederlandse expertise zal het consortium het hart van deze felbegeerde batterijen – de elektrode-elektrolytinterface – onderzoeken en verbeteren met behulp van schaalbare technologieën.

Adriana Creatore, Technische Universiteit Eindhoven:“We koppelen spannende wetenschap om de processen op de interface kathode / elektrolyt en elektrolyt / anode te ontrafelen met dunne film-gebaseerde, opschaalbare interface-engineering voor hoge energiedichtheid, veilige en kosteneffectieve batterijen.”

Centrale rol in de ontwikkeling van toekomstige batterijtechnologie

Om de maatschappelijke integratie van deze technologische doorbraken te vergemakkelijken, zal de sociale en economische impact geëvalueerd worden in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders. Daarmee maakt dit consortium van experts, kleine bedrijven, multinationals en maatschappelijke organisaties de weg vrij voor Nederlandse partijen om een centrale rol te spelen in de ontwikkeling van toekomstige batterijtechnologie.

Mark Huijben, Universiteit Twente: “Het beheersen van de controle van de elektrode-elektrolytinterface is de grote uitdaging voor batterijen van de volgende generatie, omdat uitzonderlijke energiecapaciteiten moeten worden gecombineerd met het elimineren van capaciteitsverlies in de loop van de tijd.”

Kick off Batterij NL

Tijdens de bijeenkomst werden alle werkpakketten (WP’s) gepresenteerd door hun leiders:

WP1 : 2-dimensionale Li-ion batterijmodelsystemen: inzicht in interfacereacties en strategieën voor stabiele interfaces, Mark Huijben

: 2-dimensionale Li-ion batterijmodelsystemen: inzicht in interfacereacties en strategieën voor stabiele interfaces, Mark Huijben WP2 : Ontwikkeling van Interface Strategieën en vertaling van 2D naar 3D, Petra de Jongh

: Ontwikkeling van Interface Strategieën en vertaling van 2D naar 3D, Petra de Jongh WP3 : Operando Karakterisering, Moniek Tromp

: Operando Karakterisering, Moniek Tromp WP4 : Opschalingsstrategieën voor interface-engineered batterijmaterialen, Mahmoud Ameen

: Opschalingsstrategieën voor interface-engineered batterijmaterialen, Mahmoud Ameen WP5 : Veiligheid, Performance en integratie, Erik Kelder

: Veiligheid, Performance en integratie, Erik Kelder WP6 : Socio- en Techno-economische Studies, Bob van der Zwaan

: Socio- en Techno-economische Studies, Bob van der Zwaan WP7 : Battery NL netwerk, samenwerking en outreach, Marnix Wagemaker

: Battery NL netwerk, samenwerking en outreach, Marnix Wagemaker WP8: Projectmanagement, Ingrid de Haer

Alle partijen op één lijn: van de academische wereld tot start-ups

BatteryNL bestaat uit experts binnen academici, hightech startups, multinationals en maatschappelijke partners. Naast de initiatiefnemers, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen bestaat het consortium uit Universiteit van Amsterdam, TNO, Holst Centre, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool, Saxion Hogeschool, Fontys Hogeschool, Delft IMP, E-magy, Euro Support, LeydenJar, Lionvolt, LithiumWerks, PTG/e, Shell, SALD, VSParticle, Air Liquide, Forschungszentrum Jülich, MEET Battery Research Centre, ANWB, DNV, Durapower, EnergyStorageNL, InnoEnergy, New Energy Coalition, RAI, Solvis, VDL. BatteryNL vertegenwoordigt de beste academische universiteiten en hogescholen die actief zijn in batterijonderzoek in Nederland. De academische partners zijn experts in batterij- en interfacematerialen/ chemie en karakteriseringsmethoden (vooral tijdens het gebruik van de batterij). Prof. dr. M. (Marnix) Wagemaker (TU Delft – Faculteit Technische Natuurwetenschappen) is projectleider van het door NWO-ORC gefinancierde project van €9,3 miljoen (projectnummer NWA.1389.20.089).

Petra de Jongh, Universiteit Utrecht: “De ontwikkeling van betere batterijen past perfect in ons duurzaamheidsonderzoek aan het Debye Institute van de Universiteit Utrecht. Met onze expertise in het ontwerpen en begrijpen van nieuwe materialen, zullen we de vertaling van 2D naar 3D mogelijk maken: van de atomaire schaal naar de nanoschaal.”

Onderzoek, onderwijs en valorisatie

Verder ontwikkelden de Hogescholen Expertisecentra op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, specifiek gericht op de rol van batterijen, waar onderzoek en onderwijs elkaar ontmoeten en waar resultaten kunnen worden gevaloriseerd en benut. De betrokkenheid van bedrijven bij het consortium zal bijdragen aan een grotere impact door de implementatie van de succesvolle technologieën op grotere schaal in batterijsystemen mogelijk te maken, wat uiteindelijk bijdraagt aan een duurzamere samenleving. De meest relevante nationale stakeholders op het gebied van mobiliteit en elektrische auto’s, zowel stakeholders uit het maatschappelijk middenveld als bedrijven, nemen deel aan Battery NL.

Moniek Tromp, Rijksuniversiteit Groningen: “Naast de nieuwe materialen en geavanceerde (karakteriserings)methoden die we gaan ontwikkelen, heeft het project al de start van een Dutch Battery ecosysteem geïnitieerd, inclusief de vele diverse stakeholders, cruciaal voor de energietransitie en de positie en rol van Nederland daarin.”