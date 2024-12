De menselijke mond biedt een schat aan informatie over de algehele gezondheid. Van lichaamstemperatuur tot hoofd- en kaakbewegingen tijdens de slaap, deze gegevens kunnen cruciaal zijn voor het begrijpen van gezondheidstoestanden en gebitsproblemen. Het verzamelen van deze gegevens is echter vaak omslachtig en oncomfortabel. Onderzoekers van de TU Delft hebben in samenwerking met het Radboudumc een nieuwe technologie ontwikkeld: Densor, een batterijloos sensorplatform dat via een standaard beugel of een ‘bitjet’ in de mond kan worden gedragen. Deze innovatieve open-source technologie maakt veilige, gebruiksvriendelijke en langdurige metingen in de mond mogelijk. Uniek is dat er geen extra hardware nodig is—alleen een smartphone voor het opladen en het uitlezen van gegevens. De gebruikersstudie is vandaag gepubliceerd in Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

Przemysław Pawełczak, associate professor Embedded Systems TU Delft: Densor is meer dan een technologische innovatie; het is een stap richting laagdrempelige en toegankelijke gezondheidsmonitoring. Door het ontwerp open source te maken (hardware EN software), hopen we dat verschillende vakexperts o.a. op het gebied van tandheelkunde en slaaponderzoek wereldwijd deze technologie kunnen gaan inzetten voor uiteenlopende toepassingen.

De technologie heeft de potentie een breed scala aan toepassingen te bieden voor onder andere slaaponderzoek, diagnostiek van apneu en gebitsslijtage, en het monitoren van therapietrouwheid. Met Densor kunnen niet alleen kaak- en hoofdbewegingen nauwkeurig worden gemeten, maar kan ook onderscheid worden gemaakt tussen spraak, slikken en drinken. Dit maakt de technologie nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker dan traditionele methoden zoals versnellingsmeters in het oor.

De onderzoekers werken momenteel aan het uitbreiden van het platform met extra sensoren en geïntegreerde dataverwerking, waardoor nog meer inzichten mogelijk worden. Denk hierbij aan het vaststellen van oprispingen van maagzuur en het monitoren van de speekselproductie. Ook richten ze zich op snellere en langdurigere metingen, zodat het platform toepasbaar wordt in een breed scala aan disciplines.