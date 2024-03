Batterijinnovator LeydenJar Technologies gaat zijn eerste fabriek bouwen op Strijp-T in Eindhoven. PlantOne van LeydenJar zal in 2026 worden geopend en biedt een productiecapaciteit van 70 MWh pure siliciumanode voor batterijen met hoge energiedichtheid.

De anoden van LeydenJar worden geïntegreerd in lithium-ionbatterijen, waardoor de capaciteit en de mogelijkheden om snel op te laden enorm toenemen. Omdat de energiedichtheid 70% hoger is dan die van conventionele anoden en de anoden tot 10x dunner zijn, maken LeydenJar-anoden de weg vrij voor nieuwe producten en innovaties in de auto- en consumentenelektronica-industrie. Telefoons, laptops en elektrische voertuigen worden lichter in gewicht, compacter en gaan langer mee bij één keer opladen. Bovendien wordt de impact van de productie op de klimaatverandering tot 85% verminderd in vergelijking met conventionele grafietanoden.

LeydenJar PlantOne neemt een deel van het monumentale 270 meter lange ”TX”-gebouw op Strijp-T in gebruik. De locatie, ooit een productiefaciliteit van Philips, wordt momenteel gerenoveerd door GEVA Vastgoed als onderdeel van een groeiend innovatie ecosysteem.

PlantOne zal in 2026 opengaan en een jaarlijkse capaciteit van 70 MWh pure silicium anode folie produceren: genoeg voor vier miljoen smartphone batterijen. De productiemiddelen die in de faciliteit zullen worden gebruikt, zijn in eigen huis ontwikkeld door LeydenJar. PlantOne voorziet in de groeiende behoeften van anodeklanten van LeydenJar in de consumentenelektronica-industrie, voor producten als drones, smartwatches, telefoons en laptops.

Eindhoven werd gekozen vanwege de wereldwijde status van de stad als een bloeiend centrum voor innovatie en baanbrekend onderzoek. “De dynamische omgeving van Eindhoven bevordert synergie tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en industriële bedrijven, waarvan wij kunnen profiteren in onze huidige groeifase”, legt LeydenJar’s CEO Christian Rood uit. “Dit is een belangrijke stap voor de ambities van het Nederlandse batterij-ecosysteem. Bedrijven en organisaties op nationale schaal profiteren van unieke competenties die in Brainport zijn geclusterd en die ons land in staat stellen de volgende generatie batterijen en de daarvoor benodigde productieprocessen te ontwikkelen”, voegt Paul van Nunen, directeur van Brainport Eindhoven.

LeydenJar kondigde de bouw van PlantOne al aan in december 2022 nadat het €30 miljoen aan financiering had ontvangen van de Europese Investeringsbank.

Energietransitie

De ingebruikname van PlantOne zal een schat aan mogelijkheden ontsluiten om een groenere, innovatievere toekomst voor Nederland en Europa te bevorderen. De impact van de anodeproductie op de klimaatverandering wordt geminimaliseerd en de elektrificatie van onze samenleving wordt versneld door een recordhoge energiedichtheid.

De strategische richting van LeydenJar gaat verder dan PlantOne. Het bedrijf plant verdere uitbreiding om te kunnen voldoen aan de snel groeiende vraag naar hoogwaardige batterijen. Christian Rood voegt hieraan toe: “Toen ik dit bedrijf oprichtte, was het mijn droom om siliciumanoden te hebben voor alle batterijtoepassingen om de overgang naar groene energie te versnellen. PlantOne is een belangrijke stap in de richting van het gebruik van onze siliciumanoden in consumentenelektronica en we voorzien een groei naar de markt voor elektrische voertuigen in de toekomst.” Met deze uitbreiding wil LeydenJar de elektrificatie van onze samenleving faciliteren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bij te dragen aan het behalen van de EU-doelstelling om in 2050 netto nul te zijn.