Bambi Medical is verheugd de promotie van Paul Wingelaar tot Chief Technology Officer aan te kondigen. Paul trad in januari 2021 in dienst bij Bambi Medical als Systems Manager.

“Ik ben blij en trots dat Paul zich heeft bewezen in de rol van Systems Manager. Hij heeft het team goed geleid, technisch leiderschap getoond en op een zeer professionele manier met verschillende belanghebbenden gecommuniceerd. Het was een welverdiende promotie”, aldus Fabio Bambang Oetomo , CEO van Bambi Medical.

In zijn nieuwe rol zal Paul Wingelaar de release van de 1e generatie van de Bambi Belt-oplossing aansturen en de toekomstige productroadmap leiden.

“Nu we de voltooiing van ons eerste product naderen, is sterk technisch leiderschap van onze CTO belangrijk bij het aansturen van onze productroadmap. We moeten ervoor zorgen dat dit in lijn blijft met de behoeften en vereisten van onze klanten,” voegde Fabio Bambang Oetomo eraan toe door het belang te beschrijven van het nu vervullen van de CTO-rol.