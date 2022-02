BAM Infra treedt toe tot Hive.Mobility-netwerk

BAM Infra Nederland en Hive.Mobility hebben een overeenkomst getekend, waarmee BAM Infra als strategische partner toetreedt tot het netwerk van Hive.Mobility. Hive.Mobility is het innovatiecentrum voor slimme en duurzame mobiliteit. Een groot netwerk van partners in Noord-Nederland werkt binnen Hive.Mobility samen aan de transitie naar een duurzamere en slimmere mobiliteit van goederen en personen.

“Noord-Nederland leent zich als regio bij uitstek voor het versnellen van de mobiliteitstransitie met nieuwe innovaties. De oplossingen die onze partners voor de regio bedenken, kunnen uiteindelijk ook opgeschaald worden naar landelijke en internationale toepassingen. Met BAM Infra als partner krijgen we nieuwe kennis en extra slagkracht om op het gebied van infrastructuur en slimme mobiliteit te innoveren. Ik ben dan ook verheugd met de commitment van BAM Infra”, aldus Ilse Mensink, programmamanager Hive.Mobility.

BAM Infra bouwt al meer dan 150 jaar mee aan de infrastructuur van Nederland. Met een focus op duurzaamheid wil zij bijdragen aan een bereikbaar, veilig en aantrekkelijk Nederland, legt Gertjan Veldkamp, directeur Verwerving Oost bij BAM Infra uit: “Wij willen een belangrijke rol spelen in het verder en sneller verduurzamen van de infrasector. Dit kunnen wij niet alleen. Samen met opdrachtgevers en partners realiseren we duurzaamheidsdoelstellingen door het bieden van creatieve en innovatieve oplossingen. Het toetreden tot Hive.Mobility is dan ook een heel logische stap.”

Samenwerking

Binnen Hive.Mobility werken kennis- en onderwijsinstellingen als de Hanze Hogeschool en de RU Groningen, overheden als de provincie en de gemeente Groningen, bedrijven als Demcon, Holthausen en nu dus ook BAM, samen aan duurzame en slimme mobiliteit met projectpartners als Prorail, Astom, KPN en Hardt Hyperloop. De partners bedenken oplossingen voor de regio vanuit de gedachte dat deze vervolgens breed in Nederland en Europa toegepast kunnen worden.