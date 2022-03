De ambitie om te groeien vraagt om een goede basis. Ook als het gaat om product lifecycle management (PLM), zo weten ze bij het Zeeuwse Bakon Food Equipment. De machinebouwer voor de banketsector koos voor PRO.FILE, liet het pakket implementeren door PLM Xpert en ging tegelijkertijd ook voor een nieuw ERP-systeem. Het resultaat: een geheel vernieuwd IT-landschap. ‘We zijn eigenlijk een nieuw bedrijf geworden.’

Bakon Food Equipment kiest PRO.FILE, voor PLM over volle breedte

De fondant op de taart, de chocoladeversieringen op het gebak: grote kans dat ze zijn gemaakt met machines van Bakon Food Equipment. De machinebouwer levert aan klanten in binnen- en buitenland, heeft wereldwijd dealernetwerken en verkoopagenten, en ontwerpt en produceert alles wat wordt verkocht vanaf de hoofdlocatie in Goes. Deels gaat het daarbij om seriematige productie van kleinere machines voor de ambachtelijke banketbakker. Maar het merendeel? Dat zijn de productielijnen voor de industrie, vertelt Kees Deurloo, manager mechanical engineering bij Bakon. ‘Wat we doen voor de industrie omvat inmiddels zo’n 80 procent van ons orderportfolio. Veelal bedoeld voor klanten in het buitenland.’

‘We misten de zekerheid van die ene single source’

De grotere opdrachten zijn omvangrijk, zegt Deurloo. En uitdagend, dat vooral. Want terwijl aan de machines voor de ambachtelijke bakker geen engineering meer te pas komt, ligt dat voor de industriële orders heel anders. ‘We bouwen ze volgens het engineering-to-order-principe, wat veel druk legt op onze afdeling. Vandaar dat we steeds meer toe willen naar configure-to-order (cto, red). Dat verlicht de druk, verlaagt de kosten en versnelt de productie.’

Omzet binnen vijf jaar verdubbeld

Bovendien, zo vertelt Deurloo, de stap naar cto moet ook Bakons groeiambitie een flinke boost geven. Een verdubbeling van de omzet binnen vijf jaar is het doel, richting een bedrag van 20 miljoen euro. Dat is niet zomaar gedaan, zo weet Deurloo maar al te goed. Want zet eerst de basis maar eens goed neer, met onder andere een beheersysteem voor alle productiedata. En juist dat laatste ontbrak. Het landschap bij Bakon was versnipperd, met data op te veel locaties. ‘We konden alles nog wel vinden’, vertelt Deurloo, ‘maar de zekerheid van die ene single source? Die misten we. Vandaar dat we toe wilden naar één bronbestand, waarvan meerdere pakketten gebruikmaken.’

Optrekken met de ander

Bakons tekenkamer maakte jarenlang gebruik van SmarTeam. Dat werkte weliswaar, maar wordt al een tijdje niet meer ondersteund. Bovendien bleef het PLM-systeem beperkt tot diezelfde tekenkamer, terwijl Bakon PLM juist bedrijfsbreed wilde gaan inzetten. Dus werd er vanaf begin 2020 gezocht naar een alternatief. En dat in combinatie met de gelijktijdige zoektocht naar een nieuw ERP-systeem, waarin onder andere de aansturing van de productie plus de registratie van inkoopartikelen en de gemaakte uren moesten samenkomen. Ambitieus, die dubbele zoektocht? Misschien wel, stelt Deurloo. ‘Tijdrovend was het in elk geval. En toch, het heeft goed uitgepakt. Want toen we eenmaal onze keus voor beide systemen hadden gemaakt, konden we beide implementatiepartners samenbrengen. Daardoor kregen we een goed beeld. Niet alleen van de mogelijkheden per systeem, maar juist ook van de integratie van beide oplossingen.’

Integratie matchen met inrichting

Voor het nieuwe ERP-systeem viel de keuze op Ridder iQ, als vervanger van Ridder R8. IQ draait inmiddels bij Bakon, zoals dat ook geldt voor PLM-systeem PRO.FILE. Dat is ontwikkeld door het Duitse PROCAD en bij Bakon geïmplementeerd door PLM Xpert, waar Hugo Botter managing director is. Net als Deurloo ziet ook hij de voordelen van het samen optrekken met de andere implementatiepartner. ‘De integratie van de software zelf is allang geen bottleneck meer. Waar het op neerkomt, is dat wat wordt geïntegreerd past bij de gemaakte keuzes voor de inrichting. Natuurlijk, we hebben bij PLM Xpert na de nodige implementaties heel wat best practices. Toch heeft elk klantproject zijn specifieke kenmerken. Daarom is het belangrijk die tijdig en uitvoerig met elkaar te bespreken.’

Bidirectioneel gekoppeld

Vooraf aan de keuze voor het nieuwe PLM-systeem kwam Bakon samen met extern consultant Mark Damen tot een eisenpakket. ‘Daarin was die single-source-opslag een speerpunt’, vertelt Deurloo. ‘En zo ook de product backbone, waarin alle documenten in één beheersysteem moesten samenkomen. Ook moest het pakket de beoogde stap naar cto ondersteunen en goed integreren met onze andere pakketten, zoals Eplan (CAE-software, red.) en SolidWorks (CAD-systeem, red.). En maatwerk? Dat liever niet. We zochten naar een standaard oplossing die goed configureerbaar is.’

Alle genoemde speerpunten komen volgens Deurloo samen in PRO.FILE, dat bovendien een bidirectionele koppeling heeft met het nieuwe ERP-systeem. ‘Zet de inkoopafdeling een artikel op incourant, dan zien we dat in PRO.FILE meteen. Andersom gaat dat net zo: zetten wij een artikel op run out, dan staat dat direct in iQ. Die integratie is echt een pre.’

Classificaties inrichten

Het zoeken naar artikelen verloopt in PRO.FILE via classificaties, zegt Deurloo. ‘Dat loopt uiteen vanaf componentniveau tot en met het niveau van een complete productielijn. We hebben er veel tijd ingestoken om dat compleet in te richten, waarbij PLM Xpert ons goed heeft ondersteund. We hebben data overgezet vanuit onze vorige PLM-omgeving, aandacht gegeven aan de benamingen en er zo voor gezorgd dat de kwaliteit van de data op orde is.’ Dat laatste is inderdaad een must, vindt Botter. ‘Met schone data creëer je een basis waarmee je snel verder kunt. Zo wil Bakon in de nabije toekomst bijvoorbeeld aan de slag met een productconfigurator. Daarvoor is het nodig dat je data écht verrijkt, voorzien van alle functies waarmee je binnen die configurator wilt zoeken. De basis voor configure-to-order modules leg je in PRO.FILE.’

Creëer voldoende draagvlak

Realiseer je dat een implementatie tijd kost, stelt Deurloo. ‘Zeker als je het doet zoals wij dat hebben gedaan. We hebben alle afdelingen erbij betrokken; optimaal draagvlak is iets wat volgens mij geen enkele organisatie moet onderschatten. Bovendien, kijk goed naar wat je als bedrijf écht wilt. Daar gaat veel voorbereiding in zitten, maar verdient zich later terug.’

Volgens Deurloo heeft Bakon met de nieuwe combinatie van ERP en PLM in elk geval een toekomstbestendig landschap. ‘We zijn eigenlijk een nieuw bedrijf geworden.’ Botter: ‘Laat ERP en PLM goed met elkaar samenwerken en ze zitten elkaar ook niet in de weg. Hoe dat uitpakt, blijkt denk ik wel uit de nieuwe situatie bij Bakon. Dat heeft met deze stap het hele primaire proces ondervangen, vanaf de start met r&d tot en met de service na oplevering. De voordelen betalen zich aan beide kanten uit.’