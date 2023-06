OneThird, een food-tech bedrijf dat als missie heeft om het jaarlijkse verlies van één derde van al het geproduceerde voedsel als gevolg van bederf aan te pakken, kondigt vandaag aan dat zijn AI-aangedreven scannertechnologie gebruikt wordt in de toeleveringsketen van Bakker Barendrecht, onderdeel van Greenyard en strategisch groenten- en fruitpartner van Albert Heijn. De technologie geeft Albert Heijn, Bakker Barendrecht en hun telers real-time informatie om de kwaliteit en exacte houdbaarheid van aardbeien beter in te schatten, zodat ze de houdbaarheidsdatum kunnen optimaliseren en ervoor kunnen kiezen om slimmere logistieke acties te ondernemen. Het resultaat: perfect rijpe en verse aardbeien voor de consument.

De houdbaarheid van verse producten is typisch pas achteraf bekend als het te laat is om hier actie op te ondernemen. OneThird combineert AI (Artificial Intelligence) gebaseerde algoritmen met optische scanners om de resterende houdbaarheid van producten in de toeleveringsketen te bepalen en waardevolle inzichten te bieden. Op dit moment krijgen aardbeien een standaard houdbaarheidsdatum. Echter externe invloeden tijdens de groei, zoals het weer, variëren vaak en hebben invloed op de kwaliteit en houdbaarheid.

Rob Wessels, R&D Specialist bij Bakker: “In onze keten zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze versproducten nog verder te verbeteren. Ook willen we verspilling zo veel als mogelijk tegengaan. Elke schakel in ons netwerk draagt daaraan bij. De mogelijkheid om objectief en op elk moment de kwaliteit – zoals houdbaarheid – te kunnen monitoren, stelt ons in staat onze planning en logistiek nog beter aan te sturen. Technologie helpt ons te sturen op de versheid van de producten en verspilling tegen te gaan.”

Voedselverspilling in cijfers

Aardbeien zijn een populaire fruitsoort – Europeanen eten tot 1,2 miljoen ton per jaar – maar aardbeien zijn ook één van ‘s werelds meest verspilde fruit. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt elk jaar voor meer dan £ 30 miljoen (€ 34,5 miljoen) aan aardbeien weggegooid. Hoewel een deel van de verspilling bij de telers plaatsvindt levert bederf tijdens transport in de toeleveringsketen en in supermarkten een grote bijdrage. De Verenigde Naties identificeren voedselverspilling als een belangrijke uitdaging op het gebied van duurzame ontwikkeling. Tot één derde van het voedsel dat jaarlijks op de markt wordt gebracht, wordt verspild en kost naar schatting bijna 1 biljoen euro. Bijna de helft daarvan – 40% – bestaat uit verse producten. Bovendien schat een recent rapport van de VN dat in 2022 een kwart miljard mensen honger leden als gevolg van voedselschaarste, waardoor het voor bedrijven nog belangrijker wordt om technologie toe te passen om voedselverspilling te minderen en uiteindelijk meer mensen te voeden.

“Het nemen van weloverwogen en data gestuurde beslissingen in de toeleveringsketen speelt een sleutelrol bij het aanpakken van productverlies als gevolg van bederf. We hebben samen hard gewerkt om technologie te creëren die helpt bij het aanpakken van deze aanhoudende globale uitdaging die rechtstreeks van invloed is op voedselschaarste”, aldus OneThird CEO en oprichter Marco Snikkers. “We zijn er trots op dat we deze AI-gebaseerde technologie van OneThird hebben geïnstalleerd in de toeleveringsketen van Albert Heijn. Daardoor krijgen haar klanten de meest verse aardbeien mogelijk, terwijl de toeleveringsketen voedselverspilling tegengaat. Het is een win-win!”

“OneThird en Albert Heijn zijn beide stakeholders in Samen Tegen Voedselverspilling en het is goed te zien dat ze elkaar hierin gevonden hebben. Het missen van belangrijke data – zoals houdbaarheid – veroorzaakt nog steeds onnodige verspilling. Betere inzichten door de gehele keten heen, van teler tot aan de winkel zal bijdragen aan het voorkomen hiervan!”, aldus Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

De aankondiging van vandaag volgt op een meerjarige samenwerking tussen Bakker Barendrecht en OneThird om de technologie van OneThird te ontwikkelen en te valideren voor aardbeien. Bakker Barendrecht heeft de intentie om de technologie uiteindelijk uit te breiden naar andere bederfgevoelige groenten en fruit.

OneThird’s missie is om een jaarlijks probleem van 1 biljoen euro aan te pakken – het verlies van één derde van al het wereldwijd geproduceerde voedsel verminderen. De kwaliteitsinformatie die OneThird levert aan telers, distributeurs en detailhandelaren in supermarkten maken zeer nauwkeurige voorspelling van de houdbaarheid van producten in elk stadium van de toeleveringsketen mogelijk, zodat het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Met passie en creativiteit levert OneThird zinvolle oplossingen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen, mensen in nood te voeden en klanten geld te besparen.