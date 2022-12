Micromanagers, wie krijgt er niet de zenuwen van? Als manager wil je misschien alle touwtjes in handen hebben, want je bent betrokken en voelt je verantwoordelijk. Toch is vertrouwen in je team en het werk aan de experts overlaten een essentiële stap. Je collega’s krijgen autonomie, vertrouwen en delen de verantwoordelijkheid. Zo kun jij als leider, manager en coach stoppen met focussen op details en ‘goedebazendingen’ gaan doen. En de stress verdwijnt.

Benieuwd of dit boek iets voor jou is? Stel jezelf eens de volgende vragen. Denk je na over de lange termijn? Of denk je alleen aan je budget? Heb je wat flexibiliteit als er een onvoorziene situatie opduikt? Of vliegt de dag voorbij op de automatische piloot? Trek je gemakkelijk nieuwe mensen aan? Of is die instroom altijd moeilijk? Heb je een goede kijk op wat er leeft bij je doelgroep? Of is het al maanden geleden dat je nog eens een klant hebt ontmoet? Kun je je losmaken van de details die op je bureau belanden? Of blijf je liever zelf alles tot in de puntjes uitpluizen? Als je bij elk duo vragen eerder ‘nee’ antwoordt op de eerste vraag en ‘ja’ op de tweede, dan zul je echt iets hebben aan dit boek.

Auteur en ex-topmanager Michel De Coster neemt je mee terug naar de basis van leiderschap. Met Back to basics in leiderschap heeft hij een praktische en pragmatische leidraad samengesteld met 18 essentiële skills om te leiden zonder lijden. Uniek aan dit boek is dat je met een kritische blik naar je eigen manier van werken gaat kijken en jezelf verder leert ontwikkelen, om zo jouw twee belangrijkste resources als leider optimaal te benutten: energie en tijd.

“10 Jaar na No-nonsense: brains, heart en guts kon ik het niet laten om over mijn geliefkoosde onderwerp en werk, namelijk leiderschap, 200 bladzijden neer te pennen in een werk dat ik Back to Basics in leiderschap genoemd heb. Ik hoop dat de aanblik van de cover en het onderwerp u natuurlijk op 19/12 zal nopen tot een bezoek aan de dichtstbijzijnde boekhandel of website :).” – Michel De Coster

“Sterk naslagwerk met een hoop logische tips die we spijtig genoeg weleens vergeten. Leiderschap is een stiel en een stiel moet je leren en trainen. Dit boek helpt zeker, zowel voor beginnende leidinggevenden als voor ervaren rotten. Een echte talk the walk van Michel.” – Rudy Peeters, CEO Vandersanden Groep

“In een tijd waarin businessliteratuur zich voornamelijk toespitst op dezelfde, gekende principes, verkent Michel nieuwe, briljante maar eenvoudige paden. Een must-read voor meer inzicht en succes.” − Jean-Pierre Filippini, Managing Director Carglass Germany.

Michel De Coster coacht leidinggevenden van alle slag en pluimage. Hij was voordien topmanager bij Colt Telecom, BT Global Services, Belgacom en SFR. Daarnaast speelt Michel basgitaar bij De Mens.

Back to basics in leiderschap: 18 skills die je laten leiden zonder lijden Michel De Coster Pelckmans ISBN 978-94-6401-933-9