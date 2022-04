AWS: mkb wil wel cloud, maar ziet het slechts als een IT-tool en vreest de investering

Digitale transformatie is een belangrijk thema voor de Nederlandse overheid. Het MKB wordt gezien als de hoeksteen van de Nederlandse economie; hun modernisering is van essentieel belang voor het gehele grondgebied en vertegenwoordigt een enorme kans op groei als MKB-bedrijven. Maar die kans wordt door lang niet alle ondernemers benut. Amazon Web Services (AWS) gaf daarom opdracht aan GfK om onderzoek te doen naar de staat van digitalisering van het MKB en de barrières die zij daarbij tegenkomen.

Het onderzoek resulteerde in de volgende vijf belangrijke lessen:

Nederlandse MKB-bedrijven zien het risico van de digitale status quo en omarmen het nieuwe digitale tijdperk, maar hun digitale tranformatie verloopt nog niet vlekkeloos.

Een grote meerderheid van Nederlandse ondernemers geeft aan bezig te zijn met digitalisering, waarbij vooral de overstap naar de cloud een belangrijk onderdeel van de transitie is. Maar tweederde van deze groep komt belemmeringen tegen, met als belangrijkste reden het gebrek aan interne kennis en vaardigheden – met alle gevolgen van dien. Nederlandse MKB-bedrijven hebben externe ondersteuning om een succesvolle digitale transformatie op te bouwen en uit te voeren.

De meeste ondernemers realiseren zich het belang van een externe IT-partner voor strategische en praktische ondersteuning van hun digitale transitie. Nederlandse MKB-bedrijven willen meer gebruik maken van de cloud, maar vrezen de investeringen in training (tijd, middelen, werving).

Met name grotere bedrijven (200-250 werknemers) geven aan dat een tekort aan externe cloudspecialisten hen in de weg staat. Voor kleinere bedrijven (10-50 werknemers) spelen de kosten/noodzakelijke investeringen een belangrijke rol. MKB’s zien het volledige potentieel van de cloud nog niet of benutten dit niet genoeg. Cloud computing wordt nog steeds gezien als een IT-oplossing en niet als een strategische zakelijke beslissing.

De keuze voor de cloud is voornamelijk technisch van aard en wordt gemaakt door IT-leiders. Dit uit zich tevens in het soort diensten waarvoor MKB-bedrijven de cloud inzetten, namelijk vooral interne IT processen en veel minder voor het digitaliseren van zaken als klantenservice, marketing, CRM of logistiek wat een heel andere manier van werken met zich meebrengt. De cloud als aanjager voor de digitalisering van MKB bedrijven.

Er is bij het MKB duidelijk ruimte voor meer cloudadoptie, maar ook voor slimmer gebruik van de cloud om zo meer waarde aan het bedrijf toe te voegen. Op dit moment missen ondernemers nog de kansen die de cloud hen kan bieden om groei te realiseren door sneller te innoveren, concurrerend te zijn en/of internationaal uit te breiden.

GfK heeft in opdracht van Amazon Web Services een online onderzoek gedaan in Nederland onder mkb-bedrijven met 10-250 medewerkers in verschillende branches. Het doel was inzicht te krijgen in de digitale transitie en het gebruik van clouddiensten. Er zijn 500 (mede)beslissers voor IT ondervraagd in de periode 21 januari t/m 3 februarifebruari 2022