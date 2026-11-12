Avantium heeft met een aandelenemissie ruim €55 miljoen opgehaald om zijn nieuwe FDCA-fabriek in Delfzijl op te schalen. Het Amsterdamse technologiebedrijf heeft daar inmiddels de eerste grondstof voor biobased kunststof geproduceerd. De volgende uitdaging is om de productie op commerciële schaal te brengen en de eerste klanten te beleveren.

De aandelenemissie leverde bruto €55,45 miljoen op. In totaal gaf Avantium ruim 33,6 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs van €1,65 per aandeel. Bestaande aandeelhouders schreven in op 85,7 procent van de aangeboden aandelen. De resterende aandelen werden eveneens volledig geplaatst. Na aftrek van transactiekosten houdt Avantium naar verwachting circa €50 miljoen over.

Het bedrijf heeft de eerste FDCA inmiddels geproduceerd in zijn nieuwe fabriek in Delfzijl. Deze productielocatie is volgens Avantium de eerste commerciële FDCA-fabriek ter wereld. FDCA (furaandicarbonzuur) is een belangrijke grondstof voor PEF, een plantaardig alternatief voor conventionele kunststoffen zoals PET.

Van technologieontwikkeling naar commerciële productie

De financiering moet Avantium in staat stellen de fabriek verder op te starten, productieprocessen te optimaliseren en de eerste commerciële leveringen voor te bereiden. Daarnaast investeert het bedrijf in engineering, technologieontwikkeling en commerciële activiteiten.

Avantium ontwikkelde zijn eigen YXY-technologie, waarmee plantaardige suikers katalytisch worden omgezet in FDCA. De technologie werd eerder op pilotschaal gedemonstreerd in Geleen. Met de fabriek in Delfzijl moet nu worden aangetoond dat het proces ook op commerciële schaal betrouwbaar en economisch kan functioneren.

‘Met de eerste FDCA uit onze fabriek en de financiering op orde richten we ons nu op de eerste commerciële leveringen en de verdere ontwikkeling van onze licentieactiviteiten’, zegt Tom van Aken, CEO van Avantium.

Naast de eigen productie wil Avantium zijn technologie internationaal vermarkten via licenties. Andere producenten kunnen daarmee op termijn zelf FDCA-fabrieken realiseren. De combinatie van een eigen productielocatie en licentieverkoop moet de wereldwijde productiecapaciteit voor FDCA en PEF vergroten.

Financiering voor volgende groeifase

De kapitaalinjectie moet ook het eerder vastgestelde tekort aan werkkapitaal opvangen. Volgens Avantium beschikt het bedrijf hiermee over voldoende werkkapitaal voor ten minste twaalf maanden vanaf de datum van het emissieprospectus.

Avantium streeft ernaar vanaf december 2027 op groepsniveau cumulatief een positief EBITDA-resultaat te bereiken. Of die doelstelling haalbaar is, hangt mede af van het succesvol opschalen van de productie en de commerciële afzet.

De nieuwe aandelen vertegenwoordigen een verwatering van 57,3 procent. De emissie onderstreept daarmee zowel de kapitaalintensiteit als de financiële uitdagingen van de overgang van innovatieve procestechnologie naar industriële productie.