Vervelende ervaringen met bloedprikken in familie- en vriendenkring riepen bij Toon Overbeeke, ceo en medeoprichter van Vitestro in Utrecht, de vraag op of er geen innovatie te bedenken was om dergelijk ongemak te voorkomen en het proces efficiënter te laten verlopen. Een innovatie die bovendien capaciteit aan ziekenhuizen zou toevoegen door daadwerkelijk taken van het schaarse personeel over te nemen. Dit was de start van Vitestro en eerder dit jaar presenteerde het Utrechtse bedrijf ‘s werelds eerste automatische bloedafnameapparaat, ontwikkeld in samenwerking met partners en gebruikers binnen het OLVG, Amsterdam UMC, Result Laboratorium en het St Antonius. ‘Een multidisciplinair gezelschap om te bepalen aan welke eisen het apparaat moest voldoen en te komen tot het ideale systeem waar de patiënt echt iets aan heeft. ICT en inkoop waren eveneens aangehaakt, want de businesscase moet uiteindelijk ook kloppen.’

Het automatische bloedafnameapparaat gebruikt infrarood om de ader te lokaliseren, waarna, met behulp van kunstmatige intelligentie en robotisch gestuurde echo, een 3D-reconstructie van het bloedvat de ideale prikplek wordt bepaald. ‘Het positioneren van de naald op de arm gebeurt op submillimeterniveau. De technologische uitdaging daarbij is dat elke arm anders is: de huid van een patiënt met onderhuids vet reageert anders dan die van iemand met gespierde armen. Dus moeten de controle- en vision-algoritmen zeer intelligent zijn om al die variaties aan te kunnen, ook de uitzonderingen’, zegt Overbeeke. ‘Vandaar dat we tijdens de klinische studies met het prototype zo’n 1.500 bloedafnames hebben uitgevoerd, om vooral die uitzonderingen tegen te komen. Als straks veel apparaten in het veld staan, kunnen we nog meer leren en verbeteren.’

Inmiddels telt Vitestro circa veertig medewerkers. Komend jaar starten verdere klinische studies voor verificatie en validatie, die moeten uitmonden in CE-markering. In 2024 volgt de marktintroductie. De eerste apparaten assembleert Vitestro in huis; voor grootschaliger productie gaat het bedrijf samenwerken met twee strategische partners en tal van toeleveranciers die Overbeeke liever niet bij naam noemt: ‘In de omgeving van Eindhoven; ze werken ook voor ASML en Philips.’ Belangrijkste doel: patiënten die de bloedafname frequent bezoeken goed en snel helpen. Afgaand op reacties tijdens klinische studies, zijn de voortekenen zonder meer gunstig. ‘Bij een wachtrij van 40 minuten nodigden we mensen uit van ons apparaat gebruik te maken. Om die plekken werd zowat gevochten’, lacht Overbeeke. ‘Maar ook als het rustig is, staan patiënten zeer welwillend tegenover deze nieuwe technologie, zeker ook omdat die een goede bloedafname garandeert.’