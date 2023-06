Regelmatig worden er bezwaren opgeworpen tegen de urgentie, waarde of noodzaak van autonome mobiele robots (AMR’s) bij productie-, distributie- of opslagactiviteiten. Graag wil ik drie van de meest voorkomende misverstanden weerleggen.

Bezwaar 1: Ik heb te weinig mensen om de technologie te beheren

Met het robots-as-a-service (RaaS)-model heb je niet veel mensen nodig om flexibele automatiseringsoplossingen zoals AMR’s te beheren. Deze zeer veilige, eenvoudig te configureren, cloudgebaseerde robots kunnen op afstand worden beheerd. Ze kunnen indien nodig worden gecontroleerd en beheerd door externe leveranciers, waardoor je team er niet nog een ander technologieplatform bij krijgt. Als je de robots eenmaal hebt geconfigureerd en ze operationeel zijn – wat afhankelijk van je gebruikssituatie binnen enkele dagen of uren geregeld kan zijn – heb je niemand in je team nodig om iets met de robots te doen. Ze zijn immers gebouwd om zelfvoorzienend te zijn.

Bezwaar 2: Ik wil niet dat mensen weggaan, omdat ze denken dat ze door robots worden vervangen

Mensen gaan niet weg omdat je AMR’s of andere automatiseringsoplossingen aan het uitrollen bent. Sterker nog, ze gaan weg als je het niet doet. Driekwart van de medewerkers in magazijnen is het ermee eens dat AMR’s hun werk minder stressvol zouden maken.

En vergeet niet: wanneer je bepaalde delen van de operatie niet automatiseert – met name die waarin medewerkers nu veel moeten lopen, tillen of zaken over lange afstanden moeten dragen – loop je het risico dat mensen te weinig tijd en energie hebben om aan de vraag te voldoen. Flexibele automatiseringsoplossingen zoals AMR’s zijn de beste manier om dit te voorkomen.

Flexibele automatisering splitst de rol van één persoon in wezen op in twee delen: AMR’s zorgen voor de materiaalbewegingen, voorraadtellingen en andere zaken waarvoor geen mensen nodig zijn. En mensen doen alle belangrijke taken, zoals daadwerkelijk lossen, produceren of verwerken. Zo vermenigvuldigt de arbeidskracht zich zonder het personeelsbestand te vergroten, waardoor je mensen als het ware superkrachten krijgen en klanten erop kunnen vertrouwen dat ze bestellingen op tijd en volledig geleverd krijgen. Uit Zebra’s Warehousing Vision Study blijkt dat tweederde van de magazijnmedewerkers wereldwijd vindt dat AMR’s hen in staat stellen door te groeien naar nieuwe functies en meer kansen geven.

Bezwaar 3: Robots zijn geen mensen

Inderdaad, dat zijn ze niet. Maar ze kunnen mensen sneller, slimmer, veiliger, efficiënter en meer betrokken maken. Robots versterken de medewerkers. Ze vervangen ze niet. Mensen zullen altijd centraal blijven staan in een bedrijf. Maar er komt een tijd dat er meer mensen nodig zijn, en die zijn misschien niet altijd beschikbaar. Dus je hebt de keuze: je kunt hopen dat je personeel wonderen kan verrichten, of je vermindert de werklast door robots in te schakelen die hen wat verlichting kunnen bieden.

JIM

Jim Lawton is general manager en vice president Robotics Automation bij Zebra Technologies.