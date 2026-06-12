Nederland heeft alles in huis om een leidende rol te spelen in de nucleaire geneeskunde. Dat stelt prof. dr. ir. Antonia Denkova, die op 12 juni haar intreerede uitspreekt als hoogleraar Radiochemie aan de TU Delft. Volgens haar zijn gerichte investeringen in onderzoek, talentontwikkeling en productiecapaciteit noodzakelijk om die positie ook in de toekomst veilig te stellen.

Nucleaire geneeskunde speelt een steeds belangrijkere rol bij de diagnose en behandeling van kanker. Met medische isotopen kunnen tumoren nauwkeuriger worden opgespoord en behandeld, vaak met minder bijwerkingen dan traditionele therapieën. Nederland behoort al tot de belangrijkste producenten van medische isotopen ter wereld. Jaarlijks worden isotopen uit Nederland ingezet bij 11 tot 15 miljoen medische verrichtingen wereldwijd.

Groeiende vraag naar radionuclidetherapie

De vraag naar radionuclidentherapie neemt sterk toe, mede door de vergrijzing en de opkomst van nieuwe behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd staat de leveringszekerheid onder druk door verouderende reactoren en afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen.

Denkova richt haar onderzoek op de ontwikkeling van nieuwe radio-isotopen en innovatieve therapieën voor kankerbehandeling. Daarbij ligt de focus op effectievere en meer gepersonaliseerde behandelingen. Volgens haar moet de keuze voor een radionuclide worden bepaald door de medische effectiviteit en niet door de beschikbaarheid ervan.

“Nieuwe productieroutes en voortdurende innovatie zijn essentieel om de volgende generatie behandelingen mogelijk te maken”, aldus Denkova.

Innovatie vraagt om samenwerking

Naast wetenschappelijke doorbraken zijn volgens de hoogleraar ook investeringen nodig in onderwijs, infrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen, ziekenhuizen en industrie. Alleen dan kunnen nieuwe therapieën daadwerkelijk beschikbaar komen voor patiënten.

Denkova geldt als een van de drijvende krachten achter de Nederlandse radiochemie. Haar onderzoek richt zich onder meer op de productie van medische radionucliden, veilige alfa-radionuclidentherapie en de ontwikkeling van nanodragers voor gecombineerde behandelmethoden.

Strategische positie voor Nederland

Voor Nederland biedt nucleaire geneeskunde niet alleen medische kansen, maar ook economische en technologische. Met een sterke kennisbasis, een gevestigde positie in de productie van medische isotopen en een groeiend ecosysteem rond medische technologie beschikt Nederland volgens Denkova over uitstekende uitgangsposities om internationaal een voortrekkersrol te spelen.

De uitdaging ligt nu in het omzetten van die kennis en expertise naar nieuwe behandelingen, productiecapaciteit en talentontwikkeling, zodat Nederland ook op de lange termijn een sleutelrol blijft vervullen in de nucleaire gezondheidszorg.