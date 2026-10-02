Tijdens de meest recente bijeenkomst was het collectief te gast bij Joop van Zanten B.V. Het Utrechtse metaalbedrijf laat zien dat digitalisering een belangrijke rol kan spelen bij het organiseren van hergebruik.

Het bedrijf werkt met een digitaal productpaspoort. Daarmee kan informatie over een product, componenten en historie gedurende de levenscyclus beschikbaar blijven. Die informatie is van waarde wanneer later moet worden besloten of onderdelen opnieuw kunnen worden ingezet, gerepareerd of gereviseerd.

Voor remanufacturing is dergelijke informatie cruciaal. Wie na tien of vijftien jaar niet weet welke componenten in een machine zitten, welke aanpassingen zijn uitgevoerd en wat de onderhoudshistorie is, moet veel opnieuw onderzoeken. Een goed opgebouwde digitale historie kan die drempel verlagen en remanufacturing efficiënter en beter voorspelbaar maken.

Ook leveranciers krijgen een andere rol

De ontwikkeling is daarmee niet alleen relevant voor OEM’s. Ook toeleveranciers en servicebedrijven krijgen te maken met een langere verantwoordelijkheid voor producten en componenten.

Wanneer een machinebouwer zijn installed base actiever gaat onderhouden, reviseren en upgraden, verandert ook de vraag aan zijn leveranciers. Onderdelen moeten langer beschikbaar blijven, componenten moeten mogelijk kunnen worden teruggenomen en kennis over onderhoud en revisie wordt belangrijker.

Na afloop gaf Bart Kroesbergen tijdens een rondleiding door de fabriek van Joop van Zanten B.V. een kijkje in de praktijk.

Dat kan nieuwe business opleveren. Een leverancier hoeft dan niet uitsluitend te verdienen aan de verkoop van een nieuw onderdeel, maar kan gedurende de levenscyclus betrokken blijven bij onderhoud, revisie, upgrades en vervanging.

Installed base wordt bedrijfsmiddel

Daarmee raakt remanufacturing aan een ontwikkeling die binnen de machinebouw al langer speelt: servitization. Een machine die eenmaal bij een klant staat, vertegenwoordigt gedurende vele jaren potentiële waarde.

Wie weet welke machines waar staan, in welke conditie ze verkeren en wanneer componenten aan vervanging toe zijn, kan daar diensten omheen ontwikkelen. Revisie en remanufacturing kunnen vervolgens onderdeel worden van een bredere lifecycle-propositie met onderhoud, onderdelen, upgrades en performanceverbeteringen.

Voor machinebouwers ontstaat zo een ander perspectief op de installed base. Niet alleen als een verzameling ooit verkochte machines, maar als basis voor langdurige klantrelaties en terugkerende omzet.

Volgende stap: organiseren en opschalen

De ervaringen van de twaalf Utrechtse bedrijven zijn toegevoegd aan de Routekaart Remanufacturing. Daarmee worden verschillende praktijkroutes zichtbaar waarmee maakbedrijven hergebruik kunnen organiseren.

De belangrijkste conclusie uit de praktijk is tegelijkertijd eenvoudig: veel bedrijven hoeven niet vanaf nul te beginnen. Reparatie, revisie, retrofits en hergebruik vinden vaak al plaats. De uitdaging is om deze activiteiten uit de sfeer van incidentele klantvragen te halen en structureel te organiseren.

Daarvoor zijn niet alleen technische oplossingen nodig. Bedrijven moeten nadenken over retourstromen, garanties, prijsstelling, beschikbaarheid van onderdelen, data over de installed base en de samenwerking met leveranciers en klanten.

Juist daar ligt de volgende stap voor de machinebouw. Niet de vraag óf een machine of component een tweede leven kan krijgen, maar hoe van dat tweede leven een schaalbare en rendabele business wordt gemaakt.

Deelnmers waren: STYLE CNC Machines Hydroton | Hydraulic Systems AEGIR-Marine BV NOWOS Boreco Machinebouw Belo | meer dan machinebouw Walraven Group SKF Group Cellro | CNC Automation Van Straten Medical en Donk Industries

Het Remanufacturing Collectief Utrecht wordt ondersteund door de Provincie Utrecht. Utrechtse machinebouwers, toeleveranciers en servicebedrijven die willen aansluiten, kunnen contact opnemen met MaakLos/Egbert Rinsema, egbert@maaklos.nl