De ontwikkeling van groene waterstof vraagt niet alleen om meer elektrolysecapaciteit, maar ook om technologische innovaties die productie schaalbaar én betaalbaar maken. Een van de grootste uitdagingen daarbij is het terugdringen van het gebruik van iridium, een van de zeldzaamste en duurste metalen ter wereld, dat essentieel is voor PEM-elektrolyse.

Tegen die achtergrond zijn Heraeus Precious Metals en VSParticle een samenwerking gestart rond de ontwikkeling van een nieuwe generatie Porous Transport Electrodes (PTE’s). De partijen ondertekenden hiervoor een Memorandum of Understanding (MoU).

De technologie richt zich op proton exchange membrane (PEM) water electrolysis, een techniek die wordt gezien als een belangrijke bouwsteen voor de productie van groene waterstof. Binnen die technologie speelt iridium een cruciale rol, maar de beschikbaarheid ervan vormt tegelijkertijd een serieuze bottleneck voor verdere opschaling.

De samenwerking draait om de inzet van de zogeheten spark ablation-technologie van VSParticle. Daarmee kunnen ultrazuivere nanodeeltjes van 2 tot 20 nanometer rechtstreeks op de porous transport layer (PTL) worden aangebracht. Het resultaat is een ultradunne nanoporeuze laag die aanzienlijk minder iridium vereist: minder dan 0,2 milligram per vierkante centimeter.

Volgens Heraeus Precious Metals kan deze aanpak niet alleen de materiaalkosten drastisch verlagen, maar ook bijdragen aan betere prestaties van elektrolyzers. Een verbeterde elektrode-architectuur moet leiden tot hogere efficiëntie van de stack en een langere operationele levensduur.

“Het opschalen van de waterstofeconomie vraagt om continue innovatie in de hele keten”, zegt Philipp Walter, Executive Vice President Business Line Hydrogen Systems bij Heraeus Precious Metals. “Door onze expertise in edelmetalen en katalysatoren te combineren met de technologie van VSParticle, kunnen we stackfabrikanten helpen sneller en tegen lagere kosten op te schalen.”

Ook VSParticle ziet de samenwerking als een belangrijke stap richting industriële toepassing. “Onze missie is om nieuwe mogelijkheden in materiaalproductie te ontsluiten die direct bijdragen aan de groei van schone technologieën”, aldus ceo Aaike van Vugt. “Samenwerking met Heraeus Precious Metals maakt het mogelijk om deze technologie op industriële schaal uit te rollen.”

De twee bedrijven willen uiteindelijk een nieuwe generatie hoogwaardige PTE-producten naar de markt brengen, specifiek ontwikkeld voor grootschalige en kostenefficiënte productie van groene waterstof.

Heraeus Precious Metals is wereldwijd actief in edelmetalen en maakt onderdeel uit van de Heraeus Group. Het bedrijf beheerst de volledige waardeketen: van handel en productie tot raffinage en recycling van edelmetalen. Met circa 3.000 medewerkers op zestien locaties wereldwijd levert het oplossingen voor sectoren als automotive, chemie, semiconductors, farmacie, waterstof, sieraden en specialty glass. De onderneming beschikt over uitgebreide expertise in platinagroepmetalen, goud en zilver.

Heraeus is een internationaal opererende, familiegedreven technologiegroep met hoofdkantoor in Hanau, Duitsland. De groep bestaat uit vijftien operationele bedrijven actief binnen Metals & Recycling, Healthcare, Semiconductor & Electronics en Industrials. In 2024 realiseerde Heraeus een omzet van €29,4 miljard en telde het concern circa 15.200 medewerkers in veertig landen. Innovatie staat centraal: jaarlijks investeert het bedrijf ongeveer zes procent van de omzet (exclusief edelmetalen) in research & development. De oorsprong van Heraeus gaat terug tot 1660.

VSParticle is een deeptechbedrijf uit Delft dat gespecialiseerd is in nanomateriaaltechnologie op basis van zogeheten spark-ablation. Het bedrijf ontwikkelt technologie voor de productie en depositie van ultrazuivere nanodeeltjes, gericht op toepassingen in onder meer clean energy, katalyse, semiconductors en sensortechnologie. Met zijn schaalbare technologie wil VSParticle de ontwikkeling van efficiëntere en duurzamere systemen versnellen, waaronder PEM-elektrolyzers met een sterk gereduceerd iridiumgebruik.