Waterstof is geen wondermiddel, maar zeker ook geen mislukt experiment. De energiedrager blijkt vooral waardevol op plekken waar directe elektrificatie tekortschiet, van zware industrie tot langdurige energieopslag. Dat vraagt om andere keuzes dan enkele jaren geleden werd verwacht, maar biedt tegelijkertijd nieuwe kansen voor de Nederlandse maakindustrie.

Hypes nader beschouwd

Waar blijft waterstof overeind als alle marketingpraat is verdwenen?

Tien jaar geleden leek waterstof het antwoord op vrijwel iedere uitdaging van de energietransitie. Personenauto’s zouden erop gaan rijden, vrachtwagens zouden ermee worden aangedreven en overtollige zonne- en windenergie zou erin worden opgeslagen. Ook de industrie zou massaal overstappen op het lichtste molecuul ter wereld. Overheden maakten miljarden vrij, bedrijven presenteerden ambitieuze plannen en H 2 werd neergezet als de brandstof van de toekomst die ons van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou afhelpen.

Die euforie is inmiddels grotendeels verdwenen. Vrijwel niemand verwacht nog dat waterstof de universele oplossing wordt. Autofabrikanten hebben hun aandacht verlegd naar batterijen en ook voor veel andere toepassingen blijkt direct gebruik van elektriciteit efficiënter en goedkoper. ‘De waterstofhype is al lang voorbij’, zegt hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven.

Maarten Steinbuch (TU Eindhoven): ‘Alles wat je direct elektrisch kunt doen, moet je vooral niet via waterstof doen.’ Foto: TUE

Toch betekent dat allerminst dat waterstof heeft afgedaan. Integendeel. Juist nu de eerste golf van verwachtingen is weggeëbd, wordt duidelijk waar de technologie werkelijk waarde toevoegt. ‘We hebben verschillende oplossingen nodig om de energietransitie te laten slagen’, benadrukt Niki Berger, verantwoordelijk voor de H 2 -ecosystemen bij Bosch. ‘Waterstof speelt een belangrijke rol, maar het is niet de enige oplossing. Voor iedere toepassing moet je opnieuw kijken wat de beste optie is.’

Niet grijs, maar groen

Dat onderscheid is volgens Steinbuch cruciaal om de rol van waterstof te begrijpen. ‘Waterstof is een tussenmedium tussen groene elektriciteit en de uiteindelijke toepassing’, legt hij uit. Met een elektrolyzer wordt water met behulp van elektriciteit gesplitst in waterstof en zuurstof. De waterstof kan vervolgens worden opgeslagen, getransporteerd of later weer worden omgezet in elektriciteit of warmte. Iedere stap kost echter energie. ‘Als je groene elektriciteit omzet in waterstof, die vervolgens comprimeert of vervoert en daarna in een brandstofcel omzet in elektriciteit, houd je ongeveer 25 procent van de oorspronkelijke energie over’, rekent Steinbuch voor. Daarmee is volgens de hoogleraar meteen duidelijk waarom waterstof niet overal de meest logische keuze is. ‘Alles wat je direct elektrisch kunt doen, moet je vooral niet via waterstof doen.’

Paul Gosselink van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij stelt dat waterstof vooral een manier is om duurzame energie op te slaan en beschikbaar te maken op plekken waar directe elektrificatie niet mogelijk is en als onmisbare basisgrondstof voor de chemische industrie. Daarbij maakt hij onderscheid tussen grijze, blauwe en groene waterstof. ‘De meeste waterstof die nu wereldwijd wordt geproduceerd, is grijs. Die waterstof wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen, waarbij CO 2 vrijkomt in de atmosfeer’, legt hij uit. ‘Groene waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit zon en wind.’ Die laatste variant is nu nog het duurst. Volgens Gosselink gaat groene waterstof pas echt concurreren als duurzame elektriciteit minder dan 4 cent per kWh kost en als elektrolyzers fors goedkoper worden.

Zonde van je geld

Dat zie je het duidelijkst terug in de mobiliteit. Voor personenauto’s bijvoorbeeld is de race volgens Steinbuch gelopen. De afgelopen jaren zijn batterijen goedkoper, lichter en efficiënter geworden, waardoor waterstof zijn belangrijkste voordeel heeft verloren. ‘Een auto die direct op elektriciteit rijdt, is ongeveer drie keer zo goed voor je portemonnee’, aldus Steinbuch. ‘Het is echt zonde van je geld om daarvoor waterstof te gebruiken ’ Volgens de hoogleraar geldt hetzelfde voor datacenters en andere toepassingen die direct op elektriciteit kunnen draaien. De omweg via waterstof leidt alleen maar tot extra energieverlies.

Berger onderschrijft die analyse. Ook Bosch ziet voor personenauto’s vooral een toekomst voor batterij-elektrische aandrijving. ‘Daar past dat prima’, zegt hij. ‘Je brengt de elektriciteit direct vanuit windmolens of zonnepanelen naar de batterij. Dat is de meest efficiënte oplossing.’ Volgens hem draait de energietransitie daarom niet om één winnende technologie, maar om het kiezen van de juiste oplossing voor iedere toepassing. ‘Het hangt af van de omstandigheden en van wat je met de energie wilt doen.’

Interessant voor zware industrie

Waar waterstof wél tot zijn recht komt, is bij toepassingen die zich lastig laten elektrificeren. ‘Voor alles wat je niet kunt doen met batterijen en puur elektrische aandrijving is waterstof de ideale basisgrondstof’, zegt Steinbuch. Hij noemt de zware industrie, de scheepvaart en de langeafstandsluchtvaart als de belangrijkste voorbeelden. Batterijen zijn daar te zwaar, nemen te veel ruimte in of leveren onvoldoende energie voor de afstanden die moeten worden afgelegd.

Gosselink ziet dezelfde ontwikkeling in de industrie. Niet alleen bij de grote chemieclusters – als groen bouwblok voor producten en als groene energiebron – en staalfabrieken, maar ook bij bedrijven die veel proceswarmte nodig hebben. Hij noemt onder meer de agrofoodsector, cementproducenten, steenfabrieken en warmtenetten. ‘Aardgas moet eruit. Dan heb je twee alternatieven: of je elektrificeert, of je zoekt een alternatief voor aardgas. Dan kom je uit bij waterstof of een afgeleide daarvan.’

Paul Gosselink (BOM): ‘We moeten als Nederland proberen de “ASML van de elektrolyzers” te worden.’ Foto: BOM





Berger kijkt vooral naar de energievoorziening achter die toepassingen. Wind- en zonne-energie kun je het beste direct gebruiken, zegt hij. Maar dat lukt niet altijd. ‘Als je de energie pas later nodig hebt, bijvoorbeeld in de winter, moet je die ergens opslaan. Dan kun je elektriciteit met een elektrolyzer omzetten in waterstof en later weer gebruiken.’ Berger ziet waterstof daarom niet alleen als brandstof, maar vooral als een manier om duurzame energie op te slaan. Batterijen zijn volgens hem ideaal om elektriciteit kortstondig te bufferen, maar zodra energie over langere tijd moet worden opgeslagen, ziet hij juist een rol voor waterstof.

Discussie blijft

Over één toepassing lopen de meningen uiteen: het zware wegtransport. Berger ziet daar veel kansen voor waterstof. ‘Om dezelfde actieradius te halen als een waterstoftruck heb je in een elektrische vrachtwagen veel extra batterijen nodig’, zegt hij. ‘Die zijn zwaar en gaan ten koste van het laadvermogen. Iedere kilo die je minder kunt meenemen, levert minder geld op. Bij Bosch hebben we daarom een duidelijke focus op waterstof in heavy-dutymobiliteit.’ Ook Gosselink verwacht dat waterstof in het langeafstandstransport een belangrijke rol gaat spelen. ‘Als we alle trucks elektrisch maken, gaan we het tot 2035 met ons stroomnet simpelweg niet redden. Er is niet voldoende groene-stroomproductie en niet genoeg aansluitcapaciteit beschikbaar per bedrijf om alle trucks elektrisch te laten rijden. Je krijgt ze gewoon niet allemaal geladen. Er zullen wel laadpleinen komen, maar voor het langeafstandstransport zet ik in op waterstof.’ Hij verwacht dan ook dat de komende jaren een netwerk van waterstoftankstations zal ontstaan, gevoed via pijpleidingen of tankwagens.

Steinbuch is het daar totaal niet mee eens en noemt het ‘een oude gedachte’. ‘Batterijen zijn de afgelopen jaren zó goed en goedkoop geworden dat ook vrachtwagens elektrisch kunnen rijden’, zegt hij. ‘Je kunt nu al voldoende actieradius halen en de laadinfrastructuur wordt aangelegd. Het is zonde van je portemonnee om op waterstof te rijden.’ Ook het argument dat het elektriciteitsnet het niet aankan, veegt hij van tafel. ‘Dat is een fabeltje. Het probleem is niet de hoeveelheid energie, maar het vermogen op piekmomenten. Juist elektrische voertuigen kunnen met hun batterijen als buffer helpen om het net slimmer te benutten.’

Energieonafhankelijker

Misschien ligt de grootste kans voor Nederland niet in het gebruik van waterstof, maar in de technologie erachter. Gosselink verwacht dat de grootschalige productie van groene waterstof vooral zal plaatsvinden op plekken waar zon en wind overvloedig aanwezig zijn, zoals het Midden-Oosten, Noord-Afrika of Spanje. ‘De productie van waterstof kan beter elders gebeuren, maar de systemen om die waterstof te maken, kunnen wij ontwikkelen en bouwen. We moeten als Nederland proberen de ASML van de elektrolyzers te worden’, zegt hij. Berger ziet daarin een kans om Europa minder afhankelijk te maken van andere regio’s voor zijn energievoorziening.

Elektrolyzers, vermogenselektronica, membranen en andere onderdelen vormen een markt waarin de Nederlandse hightechbedrijven zich internationaal kunnen onderscheiden, aldus Gosselink. Hij wijst onder meer op de kennis rond nieuwe materialen, efficiëntere vermogenselektronica, systemen om het benodigde water uit zout water te maken en productietechnologieën waarmee elektrolyzers goedkoper en duurzamer kunnen worden gemaakt. ‘Er gebeurt ontzettend veel onderzoek naar goedkopere materialen en industriële productie. Daar liggen kansen voor Nederland.