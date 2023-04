Authentix, de autoriteit op het gebied van authenticatie- en informatiediensten, heeft aangekondigd dat het het in Nederland gevestigde Koninklijke Joh. Enschedé, een toonaangevende aanbieder van specialistische drukwerk- en beveiligingsoplossingen, overneemt van investeringsmaatschappij Nimbus.

Opgericht in 1703 ontwikkelde Koninklijke Joh. Enschedé zich van een kleine boekdrukkerij tot een beveiligingsdrukkerij van wereldklasse die lange tijd werd geassocieerd met beveiligingsdocumenten zoals bankbiljetten, postzegels en merkbeschermingsoplossingen van de hoogste kwaliteit. Wereldwijd bekend om zijn ontwerpmogelijkheden en ongekend hoogwaardig drukwerk, produceert Koninklijke Joh. Enschedé ook ‘s werelds meest innovatieve bankbiljetten en postzegels en levert aanvullende producten aan een indrukwekkende klantenlijst, waaronder voor financiële transacties, paspoorten, certificaten, visa, diploma’s en meerdere oplossingen voor merkbescherming.

Authentix neemt de aandelen Joh Enschede over van hands-on investeringsmaatschappij Nimbus, die sinds 2014 meerderheidsaandeelhouder is van RJE. In die periode hebben Nimbus en het management het bedrijf klaargestoomd voor de toekomst door de operatie te rationaliseren en te investeren in onderscheidende technologieën en oplossingen. Het bedrijf, gevestigd in Haarlem, met een vestiging in Yokohama, Japan, is een voorloper geweest in de digitaal-fysieke cross-over technologische transitie en heeft tijdens zijn rijke en langdurige erfgoed vele productprimeurs geïntroduceerd.

“Deze strategische acquisitie breidt onze portfolio en onze mogelijkheden uit op het gebied van hoogbeveiligde druktechnologieën ter ondersteuning van de voortdurende groei van Authentix in programma’s voor overheden, centrale banken en commerciële merkeigenaren”, aldus

Gelmer Leibbrandt, CEO van Joh. Enschedé, voegt toe: “We zijn enorm verheugd om deel uit te maken van het getalenteerde en ervaren team van Authentix. We zijn van mening dat de combinatie van de benadering van kwaliteit en innovatie van de twee bedrijven aanzienlijke mogelijkheden biedt om onze klanten de meest geavanceerde beveiligingsprintoplossingen in de branche te bieden.”

Jannes Snel, Investment manager Nimbus: “Toen Nimbus Joh. Enschede in 2014 overnam wisten we dat de uitdaging was om nieuwe groeimogelijkheden te identificeren. We zijn er trots op dat we deze hebben kunnen vinden en intensief hebben gewerkt om het bedrijf voor te bereiden op de volgende ontwikkelingsfase. We zijn erg blij met Authentix als nieuwe thuis voor Joh. Enschedé en hebben er alle vertrouwen in dat onder hun vleugels Joh. Enschedé haar groeipad zal voortzetten.”

Koninklijke Joh. Enschedé blijft een op zichzelf staande operationele entiteit die haar respectievelijke merken behoudt en integreert binnen de Authentix-bedrijvengroep om haar marktaandeel en collectief strategisch aanbod verder te laten groeien door gebruik te maken van het grotere Authentix-verkoopplatform.

Koninklijke Joh. Enschedé, opgericht in 1703, staat wereldwijd bekend om zijn aantrekkelijke bankbiljetten en postzegels. Met aandacht voor detail, technische expertise en kwaliteit, is Koninklijke Joh. Enschedé dé specialist voor bijzondere, beveiligde en uiterst betrouwbare print- en beveiligingsoplossingen. Koninklijke Joh. Enschedé maakt en drukt producten voor financiële transacties, kasequivalenten en certificeringsproducten, zoals postzegels, paspoorten, visa, belastingzegels, diploma’s, certificaten en producten ter bescherming van hoogwaardige merkproducten (merkbescherming). Op basis van vakmanschap en expertise levert het bedrijf wereldwijd beveiligde printoplossingen tegen fraude en namaak.

Als autoriteit op het gebied van authenticatieoplossingen zorgt Authentix voor meer zichtbaarheid en traceerbaarheid in de huidige complexe wereldwijde toeleveringsketens. Al meer dan 25 jaar biedt Authentix klanten fysieke en softwarematige oplossingen om valsemunterij en andere illegale handelsactiviteiten voor valuta, accijnsgoederen en merkconsumentenproducten op te sporen, tegen te gaan en te voorkomen. Door middel van een bewezen partnerschapsmodel en sectorexpertise ervaren klanten aangepaste oplossingen, snelle implementatie, klantbetrokkenheid en volledig programmabeheer om productveiligheid, inkomstenbescherming en consumentenvertrouwen voor de bekendste wereldwijde merken op de markt te waarborgen. Authentix, Inc., met hoofdkantoor in Addison, Texas, VS, heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika en bedient klanten over de hele wereld.

Nimbus, opgericht in 1999 met kantoren in Zeist, München en Leeds, is een particuliere investeringsmaatschappij gericht op het doen van investeringen in middelgrote bedrijven met een aanzienlijk groei- en/of verbeteringspotentieel. Sinds de oprichting is Nimbus toegewijd gebleven aan het concept van “hands-on beleggen”, aangezien de meeste bedrijven een toewijding nodig hebben die veel verder gaat dan alleen het sluiten van deals en financiële investeringen. Het Nimbus-team beschikt over diepgaande operationele en strategische vaardigheden die de basis vormen voor sterke partnerschappen met managementteams. Nimbus heeft tot nu toe met succes vier fondsen geïnvesteerd en investeert momenteel via zijn vijfde fonds. Meer details zijn te vinden op de Nimbus-website.