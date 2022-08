Volgens de overeenkomst zijn de FRP-fabriek in Zutphen (Nederland) en de snijcentra in Birmingham (Verenigd Koninkrijk), Dolný Kubín (Slowakije), en Mortara (Italië) met een totale omzet van ongeveer 280 miljoen en ongeveer 360 werknemers overgedragen aan KME SE.

De betaalde aankoopprijs bedraagt 12 miljoen euro en omvat een kaspositie van 4 miljoen euro die bij de afsluiting in de doelondernemingen werd geraamd; de eigen vermogenswaarde van de transactie bedraagt derhalve 8 miljoen euro. KME heeft bij de afsluiting ook een intercompany-lening van 63 miljoen euro aan Aurubis terugbetaald, wat overeenkomt met een gelijk bedrag aan nettowerkkapitaal dat bij de afsluiting in de over te nemen ondernemingen aanwezig was.

De transactie maakt deel uit van de strategie van de KME-groep om zich sterk te concentreren op de kernactiviteit van koper en koperlegeringen, met het oog op de verdere ontwikkeling van de bestaande belangrijke know-how en productportefeuille met als doel de operationele efficiëntie te verbeteren en de best mogelijke service te bieden aan de klanten.