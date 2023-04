ATD Machinery in Hapert viert dit jaar zijn 55-jarig jubileum. Het levert productiemachines en uiteenlopende machines voor het maken, vullen, verpakken en etiketteren van dozen/verpakkingen voor met name de sigarenindustrie. Om de wisselende conjunctuur binnen deze markt het hoofd te kunnen bieden en de eigen continuïteit te borgen, is afgelopen jaren een aantal veranderingen in gang gezet. Dit conform de slogan ‘Think.Build.Perform.’. Met service, vakmanschap en flexibiliteit als belangrijkste uitgangspunten.

Een eerste stap betrof de eigen installed base, die wereldwijd meer dan tweeduizend machines omvat. ‘We wilden sterker inzetten op service en het leveren van spare parts’, schetst Koen te Lintelo, algemeen directeur ATD Machinery. ‘Dat heeft inmiddels vorm gekregen door de customer intimacy met bestaande klanten te vergroten en te zorgen voor een stabiele groei van de orderintake op het vlak van spare parts. Dit is gelukt door het aantal contactmomenten te intensiveren en te vereenvoudigen via een client portal.’

Tegelijkertijd werd aan de hand van een technische roadmap gewerkt aan nieuwe technische competenties, benodigd voor toetreding tot andere markten om nieuwe kansen te grijpen. ‘Onze originele machines zijn vooral mechanisch aangedreven en super robuust. We wilden toe naar meer flexibele en snellere machines. Daartoe hebben we met onze partners gekeken hoe we servomotoren en robotica konden implementeren binnen onze bestaande industrie’, vertelt Te Lintelo. ‘Met deze nieuwe competenties hebben we onze eigen referenties gecreëerd. Dat maakt het makkelijker om in te spelen op nieuwe markten en potentiële klanten te laten zien wat we kunnen.’ Intussen zijn drie nieuwe machines ontwikkeld en in productie genomen. ‘Dankzij de nieuwe competenties kunnen we machines makkelijker op functionaliteitniveau in de markt zetten.’

Motion-platform

ATD Machinery heeft een nieuw motion-platform ontwikkeld waardoor het minder afhankelijk is van leveranciers. ‘Aanleiding waren de problemen in de supplychain. Die hebben we omarmd om te kijken met welke andere, wél beschikbare componenten we onze machines alsnog konden leveren. Daarnaast bracht dit veel competentieontwikkeling met zich mee, plus de voordelen van de overstap van plc naar pc: veel snellere takttijden, flexibiliteit en predictive maintenance’, aldus Te Lintelo. ‘Ik geloof heilig dat we ons zo meer en meer profileren als de bedrijfsmechanisatie-expert en oem’er met competenties als verpakken, labelen en produceren van kwetsbare producten.’ Om de lerende organisatie verder vorm te geven, is tevens een performancecyclus geïmplementeerd met structurelere gesprekken met medewerkers en meer ruimte voor andere ideeën.

Zelfde taal

Op basis van de nieuwe strategie is de doelgroep van ATD Machinery verruimd naar ‘elk productie-/verpakkingsbedrijf met een breed portfolio dat kleinere series wil automatiseren’. Te Lintelo: ‘Een typische klant voor ons is een bedrijf dat tweehonderd exemplaren van een product per minuut wil produceren en dan verschillende producten achter elkaar. Hij is dus op zoek naar korte omsteltijden en een hoge productflexibiliteit. Die klant bevindt zich hoofdzakelijk in dat deel van de verpakkingsindustrie waar de verpakking bijdraagt aan de klantbeleving. Denk aan een glimmend doosje parfum met een sticker. Of aan verpakkingen van zaden, specerijen, vleesvervangers en chocoladerepen. Ook daar zie ik kansen, want we beschikken over heel veel kennis van natuurproducten en van kwetsbare producten.’

Daarnaast blijft ATD Machinery de oem’er voor productiebedrijven die hoogefficiënt moeten produceren. ‘Dat moet ook wel, als je bedenkt dat bepaalde dekbladen van sigaren per kilogram duurder zijn dan zilver’, zegt de algemeen directeur. ‘We begrijpen dus waar de schoen wringt als het gaat om productiviteit, cost of ownership, safety, energiegebruik en productielogica. Het inrichten van productielijnen zit in ons DNA, we spreken dezelfde taal als de productiemanager.’

Client portal

De staande, goedlopende serviceorganisatie van ATD Machinery ziet Te Lintelo als belangrijke USP bij het betreden van nieuwe markten. ‘Voor onze installed base is dit up & running en leveren we spares via een client portal. Voor ons maakt het niet uit of het nu een verpakkingsmachine voor sigaren of voor chocoladerepen is. Als een machine kapot is, kunnen klanten in alle gevallen terecht bij dit aftersaleskanaal’, zegt hij. Overigens blijft de sigarenindustrie een belangrijke markt voor het bedrijf in Hapert. ‘De sigarenmarkt als geheel is een groeimarkt, waarbij in Europa sprake is van een consoliderende markt, maar in Azië en de Verenigde Staten een flinke groei zichtbaar is.’

Kijkend naar de eigen organisatie, stelt Te Lintelo dat ATD Machinery een midtech bedrijf is. ‘We zijn geen Thermo Fisher of ASML; bij onze machines zie je wat er gebeurt. Een product gaat erin, er vinden bewerkingen plaats en er komt een product uit. Omdat we kleine series produceren, is robotisering ook niet lonend. Voordeel voor onze medewerkers is dat zij betrokken zijn bij de gehele machine, niet bij een klein deel van een groot geheel, en zeer gevarieerd werk hebben.’

Productieconsultants

Bij de totstandkoming van een machine of productielijn hanteert ATD Machinery steeds het mission statement ‘Think. Build. Perform.’. ‘In de Think-fase zitten wij als productieconsultants met onze klant om tafel om te achterhalen wat het probleem is en denken mee over de oplossing. Daarbij splitsen we de machine meer dan voorheen op in gewenste functionaliteiten’, zegt Te Lintelo. ‘Bijkomend voordeel is dat – hoewel ATD Machinery 100 procent zelfstandig opereert – wij nog steeds onderdeel zijn van de Highlands Group, net als NTS. Als we innovatieve ideeën hebben, kunnen we daardoor beschikken over bredere competenties rond bijvoorbeeld vision en vochtmeting – zaken die we zelf niet in huis hebben.’

Footprint in beeld

Het tweede aspect ‘Build’ verwijst naar de eigen assemblagemonteurs en de in-house verspaningsafdeling van ATD Machinery. Een must volgens Te Lintelo. ‘Als je een nieuwe machine ontwikkelt, kun je niet zonder je eigen verspaning. Alleen dan kun je ook snel ontwikkelen en service en spare parts leveren. Bepaalde specifieke onderdelen kunnen we ook niet uitbesteden, die zijn te specifiek en krijg je niet op tekening.’

Geheel conform de tijdgeest kijkt ATD Machinery upstream in de keten meer en meer naar duurzaamheid. ‘Onze frames maken we al jaren hetzelfde. Maar over twee jaar wil ik bij offertes kunnen aangeven wat onze carbon footprint is om dat product te maken. Zodat we bewustere materiaal- en componentkeuzes kunnen maken met een minimale footprint. Iedere markt buiten de sigarenindustrie is meer competitief en ik geloof dat we zo een USP creëren. Bepaalde industrieën gaan ernaar vragen, daar moeten wij op voorbereid zijn.’ Te Lintelo trekt deze lijn door naar ‘Perform’: het opleiden van medewerkers, kwalitatief goede machines leveren en de aftersales goed op orde hebben. ‘Denk aan het ruilen of repareren van componenten in plaats van nieuwe te leveren. Ook daarmee kunnen we onze footprint verkleinen.’

Actuele ambities

De uitrol van de strategie – het uitbouwen van de technische competenties, het ontwikkelen van een eigen motion-platform, intensivering van het klantcontact – werpt inmiddels zijn eerste vruchten af. ‘De processen zijn geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd, we beschikken over een mooie club vakmensen en we hebben groei weten te realiseren’, aldus een tevreden Te Lintelo, die meteen de ambities voor komende drie jaar benoemt: de verspaningsafdeling uitbreiden, het engineeringsproces verder digitaliseren en succes oogsten met de nieuw ontwikkelde machines en competenties.