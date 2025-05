De Low-Frequency Array (LOFAR), Europa’s grootste radiotelescoop, krijgt een forse upgrade. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft €4,6 miljoen toegekend aan ASTRON – het Nederlands instituut voor radioastronomie – voor het project LENSS (LOFAR Enhanced Network for Sharp Surveys). Het doel: LOFAR transformeren tot een ongeëvenaard scherp, snel én energiezuinig observatie-instrument.

Technologische sprong voorwaarts

Dankzij LENSS kan LOFAR straks vier keer meer van de hemel tegelijk observeren en beelden maken met een tot twintig keer hogere resolutie. Tegelijkertijd wordt de verwerkingscapaciteit opgevoerd: wat nu weken aan rekentijd vergt, gebeurt straks in enkele uren. En dat alles met behoud van dezelfde energieafdruk.

“We vergroten het gezichtsveld van LOFAR van 12 naar 50 graden en benutten de volledige 2000 kilometer aan antennebasislijn voor haarscherpe beelden,” aldus Prof. dr. Jessica Dempsey, directeur van ASTRON. “We combineren technologische innovatie met een sterke focus op duurzaamheid.”

Impact ver voorbij de astronomie

De upgrade is niet alleen van belang voor de astronomie. De technieken die ASTRON ontwikkelt om enorme hoeveelheden data snel én duurzaam te verwerken, zijn straks ook toepasbaar in andere sectoren – van klimaatonderzoek tot medische beeldverwerking.

“LENSS laat zien hoe we maximale waarde halen uit bestaande infrastructuur,” zegt Roelien Attema, hoofd R&D bij ASTRON. “Het project plaatst Nederland op de kaart als pionier in duurzame big data-verwerking.”

Slimme samenwerking

Het project is een samenwerking tussen ASTRON, het LOFAR ERIC-consortium, Nederlandse universiteiten en internationale onderzoeksinstellingen. De NWO-financiering van €4,6 miljoen wordt aangevuld met €1,6 miljoen van de partners. LENSS bouwt voort op de lopende LOFAR 2.0-upgrade en pakt het volgende knelpunt aan: de verwerking van een exponentieel groeiende datastroom.

Van zwarte gaten tot exoplaneten

De verbeterde LOFAR opent nieuwe wegen voor onderzoek: van het in kaart brengen van stervorming door de kosmische geschiedenis heen tot het bestuderen van radiojets rond zwarte gaten en interacties tussen exoplaneten en hun sterren.

LOFAR: Europees icoon van radioastronomie

LOFAR is een uniek netwerk van 52 antennestations verspreid over Europa, ontwikkeld door ASTRON. De telescoop is wereldwijd toonaangevend in lagefrequente radioastronomie (10–240 MHz) en biedt onderzoekers toegang tot ongeëvenaarde data. Sinds eind 2023 wordt de infrastructuur beheerd door LOFAR ERIC, een juridische entiteit binnen de EU.

