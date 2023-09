Astrape Networks – een innovatieve tech startup die unieke geïntegreerde fotonica gebruikt om snellere en duurzamere optische netwerken te bouwen – heeft een pre-seed financieringsronde van €1,6 miljoen binnengehaald bij een consortium van investeerders en kredietverstrekkers, waaronder Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Rabobank, Brabant Startup Fonds, TTT Smart Industries, Shift Invest en PhotonDelta.

De investering betekent dat Astrape kan beginnen met het ontwikkelen van de technologie die nodig is om de datacenters en optische netwerken van de toekomst aan te drijven, met name het gebruik van Photonic Integrated Circuits (PICs) om snellere, koelere en energiezuinigere datacenters te bouwen.

Er is een wereldwijde behoefte aan datacenters om gelijke tred te houden met de steeds toenemende vraag van consumenten naar gegevens – meer dan 5 miljard internetgebruikers in 2023 – maar kosten en energie-efficiëntie staan in de weg. Bestaande datanetwerken zetten elektronische signalen om in optische signalen en weer terug, meerdere keren. Schakelen tussen elektrische en optische signalen verbruikt grote hoeveelheden energie.

Het bedrijf wil meerdere elektrisch-optische conversies elimineren door alleen aan de rand van het netwerk naar optisch te converteren. Bij de huidige netwerksnelheden zou dat een geschatte energiebesparing van 20% opleveren. Op basis van verwachte toekomstige snelheden zou dat kunnen oplopen tot ongeveer 60%.

Francesco Pessolano, CEO van Astrape Networks, zei: “Met de eerste investering kunnen we de technologie in een relevante omgeving demonstreren en van laboratoriumschaal naar technische schaal brengen. Dit zal aantonen dat de technologie levensvatbaar is en zijn beloften op het gebied van prestaties en energiebesparing in een industriële omgeving waarmaakt.

“De investering is de sleutel tot het opbouwen van een sterk kernteam voor engineering in netwerken en fotonica dat ons in staat zal stellen ons verder te ontwikkelen naar ons eerste product.”

Astrape, het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling aan de Technische Universiteit Eindhoven, werd gelanceerd via een venture building-programma van HighTechXL – Europa’s belangrijkste deep tech venture builder en PhotonDelta – de groeiversneller voor de fotonische chipindustrie, gevestigd in Nederland, met steun van The Gate – een lanceerplatform voor tech-startups in Brainport Eindhoven.

Laurens Weers, Chief Financial Officer bij PhotonDelta: “Deze investering is een belangrijke bevestiging voor het photonics venture building programma dat is opgezet door HighTechXL en PhotonDelta.

“Het gezamenlijke programma stelt startups die werken met geïntegreerde fotonica – zoals Astrape Networks – in staat om van de grond te komen, nieuwe use-cases voor de technologie te creëren en de positie van Nederland als wereldleider in geïntegreerde fotonica te versterken.”

Astrape Networks is in 2022 opgericht door veteranen in halfgeleiders, telecom en fotonica. Het doel is om het energieverbruik van datacenters te verminderen door middel van een innovatieve technologie die al in 2021 is gedemonstreerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het bedrijf is gevestigd in Brainport, Eindhoven op de High Tech Campus in het centrum van Europa’s snelst ontwikkelende Photonics ecosysteem. Astrape Networks werkt samen met technologie- en academische partners die gespecialiseerd zijn in fotonica voor gegevensoverdracht met hoge bandbreedte, laag vermogen en kort bereik.