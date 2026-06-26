De Britse deeptechonderneming Astral Systems heeft in een eerste Series A-financieringsronde €26 miljoen opgehaald om de productie van medische radio-isotopen op basis van een nieuwe vorm van kernfusie op te schalen. Het bedrijf wil begin 2027 de eerste isotopen commercieel op de markt brengen en ziet daarmee kansen om de kwetsbare wereldwijde toeleveringsketen voor nucleaire geneeskunde te versterken.

De investeringsronde werd geleid door Mercia Ventures. Ook Tees River, Daphni, Blast Club, Speedinvest en Playfair namen deel. In totaal heeft Astral Systems inmiddels ruim 28 miljoen pond aan groeikapitaal opgehaald.

Alternatief voor kwetsbare isotopenketen

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 50 miljoen nucleair-medische onderzoeken en behandelingen uitgevoerd. De vraag naar medische radio-isotopen groeit snel, terwijl de productie nog sterk afhankelijk is van een beperkt aantal verouderde onderzoeksreactoren. Dat maakt de beschikbaarheid kwetsbaar en zorgt regelmatig voor tekorten.

Astral Systems wil daar verandering in brengen met een eigen Multi-State Fusion (MSF)-technologie. In tegenstelling tot veel fusiebedrijven, die zich richten op de lange termijn en de opwekking van elektriciteit, gebruikt Astral compacte fusiereactoren voor de productie van neutronen en medische isotopen.

Volgens het bedrijf zijn de reactoren al operationeel en hebben zij het hoogste Technology Readiness Level (TRL 9), wat betekent dat de technologie in de praktijk is bewezen.

Fusie voor kankertherapie

Samen met de Canadese McMaster University en het Braziliaanse Institute for Energy and Nuclear Research (IPEN) werkt Astral aan de productie van de radio-isotopen Actinium-225 en Lead-212. Beide isotopen spelen een steeds belangrijkere rol bij zogeheten targeted radionuclide therapy, waarbij radioactieve stoffen kankercellen zeer gericht bestralen.

Met het nieuwe kapitaal wil Astral eind 2026 meerdere nieuwe generatie compacte fusiereactoren operationeel hebben op de nieuwe locatie bij de voormalige Berkeley-kerncentrale in het Verenigd Koninkrijk. De ambitie is om daar de krachtigste continu werkende private neutronenbron ter wereld te realiseren.

Breder inzetbaar dan medische toepassingen

Naast medische isotopen ziet Astral Systems toepassingen in materiaalonderzoek, industriële testen en de ontwikkeling van toekomstige kernenergieconcepten. Het bedrijf werkt onder meer samen met de University of Bristol aan onderzoek naar tritium breeder blankets, een belangrijk onderdeel van toekomstige commerciële fusiereactoren.

Daarnaast ontving Astral recent een Britse subsidie om de technologie in te zetten als testplatform voor geavanceerde splijtstof voor kernreactoren.

Groei naar commerciële productie

Astral Systems wil zijn personeelsbestand dit jaar uitbreiden van 23 naar meer dan veertig medewerkers. Het bedrijf verwacht in 2027 winstgevend te worden en wil daarna tientallen modulaire fusiereactoren produceren voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Volgens medeoprichter en CEO Talmon Firestone laat de ontwikkeling zien dat kernfusie veel dichter bij commerciële toepassingen staat dan vaak wordt gedacht. “Wij herschrijven de manier waarop naar kernfusie wordt gekeken. Onze technologie maakt niet alleen toekomstige hybride energiesystemen mogelijk, maar biedt vandaag al concrete toepassingen in de medische sector. Met deze investering kunnen we versneld bouwen aan een winstgevend fusiebedrijf met maatschappelijke impact.”

Ook interessant voor Nederland

De ontwikkeling is ook relevant voor Nederland. Ons land behoort wereldwijd tot de grootste producenten van medische isotopen, met organisaties als NRG/Pallas, Curium en onderzoeksinstituten die een sleutelrol spelen in de nucleaire geneeskunde. Nieuwe productietechnologieën zoals Multi-State Fusion kunnen in de toekomst bijdragen aan een robuustere en flexibelere voorziening van isotopen voor diagnostiek en kankerbehandeling.

Daarmee laat Astral Systems zien dat kernfusie niet alleen een technologie voor de energievoorziening van de verre toekomst is, maar nu al een concrete bijdrage kan leveren aan de gezondheidszorg en de hightechindustrie.