Vandaag heeft Astanor Ventures, een wereldleider in agrifood tech impact investing, met succes zijn tweede durfkapitaalfonds afgesloten op € 360 miljoen. Deze mijlpaal onderstreept de niet-aflatende toewijding van Astanor om transformatieve veranderingen in agrifood te bevorderen en zijn positie als agrifoodspecialist en vooruitstrevende speler in het investeringslandschap te verstevigen.

Deze laatste closing komt bovenop de bestaande verschillende fondsen en special purpose vehicles van Astanor voor een totaalbedrag van ongeveer € 800 miljoen beheerd vermogen. In de afgelopen zes jaar is Astanor van het lanceren van een eerste fonds naar het opbouwen van een bedrijf geleid door een gepassioneerd team en ondersteund door langetermijninvesteerders met wie we samenwerkingsrelaties hebben opgebouwd. De voortdurende betrokkenheid van grote family offices en institutionele ‘repeat’ investeerders toont het succes van Astanor bij het opschalen van zijn bedrijf en zijn veerkracht in een turbulente economie. Dit bewijst dat ondanks fluctuerende markttrends, de sectoren agrifoodtechnologie en bio-economie in het algemeen intrinsiek boeiend en rijp voor innovatie blijven, vooral met de hernieuwde wereldwijde aandacht voor de klimaatcrisis en een toegenomen vraag naar duurzame opties. De beslissing van Astanor om zijn tweede durfkapitaalfonds op dit moment op te richten, is een bewijs van het vermogen van het bedrijf om geschikte momenten voor beleggers te grijpen, het rendement te maximaliseren en tegelijkertijd bij te dragen aan het creëren van materiële impact.

“We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen dat onze investeerders in ons hebben gesteld,” voegde Christina Ulardic, Partner bij Astanor Ventures, toe. “Deze fondsenwerving stelt ons in staat om onze impact te vergroten en innovatieve oplossingen te katalyseren die traditionele grenzen overstijgen. We blijven ons inzetten voor het ondersteunen van ondernemers die pionieren met ontwikkelingen die de toekomst van voedsel en landbouw zullen vormgeven voor een bloeiende bio-economie.”

Voortbouwend op het succes van zijn eerste durfkapitaalfonds, blijft Astanor zich inzetten voor zijn kerninvesteringsstrategie om beginnende en missiegedreven bedrijven te ondersteunen die een sociaal of milieuprobleem hebben geïdentificeerd en een natuurpositieve oplossing hebben ontwikkeld om het op te lossen. De waardeketen van de agrovoedingssector is een complexe en onderling afhankelijke sector die van investeerders een holistische kijk vereist om systeemverandering te bewerkstelligen.

“Naarmate we getuige zijn van het steeds veranderende landschap van de agrifoodmarkt, wordt het steeds duidelijker dat innovatie geen optie is, maar een noodzaak. De uitdagingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, van klimaatverandering tot grondstoffenschaarste, vereisen een transformatie in de manier waarop we voedsel produceren, distribueren en consumeren. Astanor Ventures is toegewijd aan het spelen van een cruciale rol in deze transformatie door visionaire ondernemers te ondersteunen die de toekomst van agrifood herdefiniëren en de weg vrijmaken voor een duurzamer en veerkrachtiger wereldwijd voedselsysteem.” – Hendrik Van Asbroeck, Partner bij Astanor Ventures.

In de loop der jaren heeft Astanor een uitgebreid netwerk van ondernemers, experts, wetenschappers, leiders en beleidsmakers ontwikkeld, waardoor Astanor de innovatieve technologieën kan identificeren die de bio-economie zullen aandrijven, met een specifieke nadruk op oplossingen die regeneratieve landbouw bevorderen. Dankzij dit ecosysteem investeerde Astanor in meer dan 45 veelbelovende bedrijven en missiegedreven oprichters over de hele wereld. Deze focus sluit aan bij de kernwaarden van Astanor op het gebied van klimaattransitie, natuurpositiviteit, hulpbronnenefficiëntie en de verbetering van sociale en gezondheidsresultaten.

“We zijn verheugd om de succesvolle sluiting van ons tweede durfkapitaalfonds te delen en te bewijzen dat Astanor in een voortdurend veranderende omgeving en economie een blijvertje is”, zegt Eric Archambeau, mede-oprichter en partner van Astanor. “Bij het zoeken naar nieuwe bedrijven om in te investeren, zal onze aanpak altijd blijven zoeken naar zeer disruptieve en schaalbare bedrijfsmodellen, aangedreven door ambitieuze ondernemers die ook onze visie op duurzame en veerkrachtige agrifood- en bio-economiesystemen delen.”

Het bedrijf is ervan overtuigd dat elke investering het potentieel heeft om bij te dragen aan een duurzamere, rechtvaardigere en welvarendere toekomst. Deze toewijding aan impact is niet slechts een voetnoot – het is een leidend principe dat elke investering en bedrijfsbeslissing doordringt.

“Bij Astanor Ventures zijn we ervan overtuigd dat de agrifoodsector de sleutel in handen heeft om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en menselijke gezondheid aan te pakken”, zegt Leslie Kapin, Director of Impact bij Astanor Ventures. “De succesvolle sluiting van ons tweede fonds bevestigt onze overtuiging in deze visie en onze niet-aflatende toewijding aan het katalyseren van systemische verandering binnen de industrie.” “Als impactinvesteerder is het de kern van onze missie om onze bedrijven op te schalen met zowel impact als ESG, aangezien beide noodzakelijk zijn om duurzame en veerkrachtige agrifood- en bio-economiesystemen te bereiken.”

Terwijl Astanor Ventures aan dit nieuwe hoofdstuk begint, gewapend met een extra oorlogskas van € 360 miljoen, versterkt het zijn positie als een langetermijnspeler in het investeringslandschap, klaar om de agrovoedingsindustrie opnieuw vorm te geven, groei te stimuleren en bij te dragen aan de creatie van een duurzame bio-economie.

Astanor Ventures is een wereldwijde impactinvesteerder die ambitieuze ondernemers ondersteunt met disruptieve, schaalbare oplossingen die systemische verandering teweegbrengen in de agrofoodwaardeketen, van bodem tot darm. Met een bewezen toewijding aan duurzaamheid en impactvolle investeringen, identificeert en koestert Astanor bedrijven in een vroeg stadium die technologie gebruiken om positieve verandering te stimuleren. Met een scherpe focus op klimaattransitie, natuurpositiviteit, hulpbronnenefficiëntie en sociale en gezondheidsverbeteringen, loopt Astanor Ventures voorop bij het bevorderen van een regeneratieve en duurzame bio-economie.