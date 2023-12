Vandaag heeft de raad van commissarissen van ASML bekendgemaakt dat ze voornemens is de Fransman Christophe Fouquet, momenteel ASML’s chief business officer en lid van de raad van bestuur, te benoemen tot de volgende president en ceo van het bedrijf. Als de aandeelhouders akkoord gaan, gaat de aanstelling in per 24 april 2024. Op dezelfde datum zullen de huidige ASML-topmannen Peter Wennink en Martin van den Brink terugtreden.

Wennink: ‘Ik ben blij dat we zo’n sterke opvolger hebben weten te vinden om ASML te leiden vanaf april volgend jaar. Christophe werkt al 15 jaar bij ASML, met een grote focus op de technologie, producten en klanten van ASML. Hij begon zijn ASML-carrière bij DUV en gaf vervolgens leiding aan twee van de snelgroeiende bedrijfsonderdelen van ASML – de Applications-activiteiten en EUV – en meer recentelijk aan alle ASML-businesses. We delen het ASML-DNA van samenwerking en partnerschap.’

Van den Brink voegt toe: ‘Het was een voorrecht om samen met Peter ASML te leiden en een sterke focus op product-, technologie- en engineeringcapaciteiten te hebben gebracht voor het bedrijf en zijn leveranciers. Ik ben trots op de innovaties die we de afgelopen decennia samen met onze klanten hebben gerealiseerd. Mijn samenwerking met Christophe is al vele jaren zeer nauw en vruchtbaar, en ik ben er trots op dat ASML een technoloog als Christophe heeft kunnen groeien tot ceo.’

Chief customer officer aangesteld

Daarnaast heeft de raad van commissarissen aangekondigd dat het Jim Koonmen zal voordragen als chief customer officer, een nieuwe functie binnen ASML’s raad van bestuur. Die positie onderstreept volgens de Veldhovense techgigant zijn ambitie om voortdurend beter in te spelen op de behoeften van klanten en om consequent hoogwaardige producten en diensten te leveren. Koonmen trad in 2007 in dienst bij ASML via de overname van Brion, waar hij van 2008 tot 2015 algemeen directeur was. Vervolgens was hij ceo van Cymer en leidde hij vijf jaar lang de businesslijn Applicaties.