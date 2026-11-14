De technologische ambities van ASML leggen steeds meer druk op de toeleverketen. Nieuwe generaties lithografiesystemen vragen niet alleen om geavanceerdere componenten, maar ook om leveranciers die hun innovatie, productiecapaciteit en planning nauw op elkaar afstemmen. Tijdens de jaarlijkse Suppliers’ Day in Veldhoven maakte ASML duidelijk dat de prestaties van het complete leveranciersnetwerk bepalend zijn voor het tempo waarin nieuwe chipmachines kunnen worden ontwikkeld en geproduceerd.

ASML werkt wereldwijd samen met circa 900 productgerelateerde toeleveranciers van materialen, componenten en complete modules. De toenemende complexiteit van lithografiesystemen maakt de chipmachinefabrikant afhankelijk van technologische ontwikkelingen bij een groot aantal gespecialiseerde bedrijven. Een vertraging of tekortkoming bij één leverancier kan gevolgen hebben voor de prestaties en beschikbaarheid van het complete systeem.

Gezamenlijke roadmaps

Om die afhankelijkheden beter te beheersen, zet ASML in op gezamenlijke technologieroadmaps. Leveranciers moeten hun ontwikkeltrajecten en tijdlijnen afstemmen op de toekomstige eisen van de lithografiesystemen. Daarmee verschuift de samenwerking verder van het leveren volgens specificatie naar het gezamenlijk ontwikkelen van technologische oplossingen.

Ook de integratie van componenten en modules krijgt nadrukkelijk aandacht. Of een onderdeel nu speciaal voor ASML wordt ontwikkeld of als standaardcomponent wordt ingekocht, uiteindelijk moet het bijdragen aan de prestaties, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van de complete machine.

ASML benadrukt daarnaast het belang van continue gezamenlijke verbetercycli. Door kennis en ervaringen uit ontwikkeling, productie en gebruik terug te koppelen, moeten leveranciers sneller kunnen verbeteren op kwaliteit, kosten en leverbetrouwbaarheid.

Innovatie én leveringszekerheid

De uitdaging voor de keten is dat technologische innovatie en industriële opschaling gelijktijdig moeten plaatsvinden. Nieuwe componenten moeten niet alleen technisch functioneren, maar ook reproduceerbaar, betaalbaar en in de benodigde aantallen kunnen worden geproduceerd.

Daarmee neemt het belang van vroegtijdige samenwerking tussen ASML en zijn leveranciers toe. Ontwerpkeuzes hebben immers direct gevolgen voor maakbaarheid, productiecapaciteit en de beschikbaarheid van kritische onderdelen.

Tegelijkertijd verwacht ASML dat leveranciers flexibel kunnen inspelen op veranderende klantvraag, zowel wat betreft productievolumes als geografische spreiding.

De boodschap van Suppliers’ Day raakt daarmee aan een bredere ontwikkeling in de hightechindustrie: concurrentiekracht wordt niet langer uitsluitend bepaald door de technologische voorsprong van de systeemontwikkelaar, maar steeds nadrukkelijker door het innovatie- en opschalingsvermogen van de volledige keten.

Voor de circa 900 leveranciers van ASML betekent dit dat technologische specialisatie alleen niet voldoende is. Ook samenwerking, voorspelbaarheid en het vermogen om nieuwe technologie tijdig naar industriële productie te brengen, worden steeds belangrijker.

CollChain: samen werken aan een slimmere hightechketen

Link Magazine en de TU Eindhoven hebben samen met ASML en Thermo Fisher Scientific het vierjarige onderzoeksproject CollChain opgezet. Doel is een gezamenlijk planningsmodel te ontwikkelen dat het bullwhip-effect – waarbij kleine schommelingen in de klantvraag steeds grotere verstoringen in de toeleverketen veroorzaken – helpt voorkomen.

Van links naar rechts: William Hermkens (Thermo Fisher Scientific), Néomie Raassens (TU Eindhoven), Maarten Hendriks (ASML), John van Ginkel (Link Magazine) en Remco Dijkman (TU Eindhoven).. Foto’s: Bart van Overbeeke

Het project loopt inmiddels twee jaar. Twee promovendi en een groot aantal masterstudenten onderzoeken hoe betere informatie-uitwisseling en gezamenlijke planning kunnen bijdragen aan kortere doorlooptijden, minder voorraad en een betrouwbaardere hightechketen. De opgedane kennis moet niet alleen de deelnemende bedrijven, maar ook de bredere maakindustrie ten goede komen. Hoe kunnen ASML, Thermo Fisher Scientific en hun toeleveranciers de planning in de hightechketen beter op elkaar afstemmen? Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomsten binnen het onderzoeksproject CollChain. John van Ginkel van Link Magazine organiseert deze samen met de projectpartners om leveranciers actief bij het onderzoek te betrekken, kennis uit te wisselen en de samenwerking in de keten te verbeteren. Dit artikel belicht een van deze bijeenkomsten.