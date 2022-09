ASML-ceo Wennink wil dat EU voorbeeld neemt aan samenwerking binnen Brainport

Maandag stond een bijzondere line-up van sprekers op het podium tijdens de opening van het academisch jaar van de TU/e, waaronder Europees Commissaris Thierry Breton, de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens en ASML CEO Peter Wennink. De sprekers roemden allen de steeds toenemende relevantie van de Brainport regio, onder andere voor de totstandkoming van de European Chips Act. Een van de belangrijkste boodschappen was dat talent de sleutel is, en dat er meer in talent geïnvesteerd moet worden om het volledige potentieel van het Brainport innovatie ecosysteem te ontsluiten, zodat het een maximale bijdrage kan leveren aan Nederland, de EU en maatschappelijke uitdagingen.

Technologische soevereiniteit

Het thema van het evenement was ‘Bijdragen aan de technologische soevereiniteit van Europa’. Robert-Jan Smits, voorzitter van de TU/e: “De aanwezigheid van Eurocommissaris Breton, minister Adriaansens en CEO Wennink bij onze opening van het academisch jaar toont niet alleen de sleutelrol aan die de Brainport regio speelt op nationaal en Europees niveau, maar onderstreept ook de belangrijke rol van de TU/e om toptalenten af te leveren om de ambities van Europa waar te maken.”

Eurocommissaris Breton benadrukte in zijn toespraak hoe sterk de EU is: “We hebben zoveel kracht en aantrekkingskracht en ongelooflijke troeven”, aldus de commissaris. Maar, zo zei hij, Europa moet zelfverzekerder worden, minder naïef bij het verdedigen van zijn economische belangen en waarden, en minder afhankelijk van andere landen. Dat betekent niet dat Europa zelfvoorzienend moet worden, benadrukte hij. “Openheid zit in ons DNA. We zullen in Europa nooit alles op eigen kracht doen. Maar we moeten wel het juiste machtsevenwicht met andere delen van de wereld zien te vinden”, zo betoogde hij.

Ook benadrukte hij de noodzaak van solidariteit in Europa. “Er kan geen sprake zijn van soevereiniteit, zonder Europese solidariteit. In het licht van de uitdagingen waarvoor we staan, doen we het beter wanneer we samen optrekken.”

De Nederlandse minister Micky Adriaansens was het roerend eens met de noodzaak om minder afhankelijk te worden van landen buiten Europa als het gaat om essentiële technologieën, en benadrukte net als Breton de noodzaak om “het juiste evenwicht te vinden tussen openheid waar mogelijk en bescherming waar nodig.” Want, zo zei ze, Nederland profiteert van internationale banden, bijvoorbeeld door slimme buitenlandse studenten aan te trekken.

ASML CEO Peter Wennink was het volledig eens met de minister en de commissaris. “Er kan geen technologische soevereiniteit zijn zonder samenwerking”, zei hij. “We moeten samenwerken. De productie van chips vereist dat. Het is verbijsterend complex. Er zijn gewoon zoveel verschillende bedrijven, machines en experts betrokken bij de massaproductie van chips.”

Brainport, ‘een gouden combinatie’

Wennink zette het Brainport ecosysteem in de schijnwerpers als een lichtend voorbeeld van de samenwerking die Europa nodig heeft, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en bereidheid om te delen. “Dit soort samenwerking past Europa als een handschoen. Brainport Eindhoven is een ongelooflijk bruisende plek,” zei hij. Hij sprak ook zijn waardering uit voor de TU/e. “Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat de Technische Universiteit Eindhoven in haar ambities en acties een voorbeeldfunctie kan en moet vervullen voor anderen. Ook is de universiteit zeer instrumenteel in het samenbrengen van de regio.”

Commissaris Breton noemde Eindhoven “een van de beste plaatsen om de uitdagingen waar Europa voor staat aan te pakken” en noemde de TU/e-studenten “Europa’s ingenieurs van de toekomst”. Minister Adriaansens prees de Brainport-samenwerking als “een gouden combinatie”, en “een leidende kracht op internationaal niveau” met “de succesvolle samenwerking tussen deze universiteit, het bedrijfsleven en de regio Eindhoven” als een belangrijke succesfactor.

Talent

Maar als Brainport relevant wil blijven, moeten we vooruitkijken, aldus Peter Wennink van ASML. Gezien de onstuitbare toename van de vraag naar microchips “moeten we de instroom van technisch talent in het komende decennium verviervoudigen.” Hij riep de Nederlandse en de Europese regeringen op “nu in actie te komen”.

Commissaris Breton had soortgelijke ideeën over de dringende noodzaak om meer ingenieurs op te leiden. “Als Europa zijn doelstellingen wil bereiken, hebben we veel innovatie en veel wetenschap nodig. Daarom hebben we veel ingenieurs nodig”. Ook TU/e-rector Frank Baaijens ondersteunde de gedachten van Wennink en Breton. “De komende tien jaar moeten er in Brainport naar schatting 70.000 vacatures worden vervuld, op alle niveaus. Maar de publieke R&D-investeringen in Brainport blijven gevaarlijk achter, wat de groei van Brainport kan schaden.”

Inzet om groots bij te dragen

“66 jaar geleden werd onze universiteit opgericht vanwege de grote vraag naar ingenieurs in deze regio”, hield TU/e-rector Baaijens de aanwezigen voor. “Vandaag de dag is dat niet anders. De schaalsprong van Brainport vraagt dringend om groei van onze universiteit. En net als 66 jaar geleden zijn er aanloopinvesteringen nodig om groei mogelijk te maken.”