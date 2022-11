ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) hield vorige week haar jaarlijkse Supplier Day, voor het eerst in persoon in onze nieuwe Woodlands Manufacturing faciliteit in Singapore. Het evenement werd bijgewoond door 120 leveranciers uit 13 landen uit ASM’s wereldwijde toeleveringsketen.

Benjamin Loh, CEO van ASM, zei: “Onze leveranciers zijn de sleutel tot onze groei en uitvoering en het delen van onze verwachtingen en richting. Dankzij hun steun en engagement zijn we er dit jaar in geslaagd om met succes de uitdagende omstandigheden in de hele toeleveringsketen te doorstaan, om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van onze klanten en om onze inkomsten aanzienlijk te verhogen.”

De bijeenkomst benadrukte ASM’s voortdurende groei door innovatie. Leveranciers werden in de gelegenheid gesteld om de nieuwe ASM Woodlands Height Singapore faciliteit te bezichtigen, die beschikt over het dubbele van de capaciteit van het voormalige gebouw en die opnieuw de capaciteit zal verdubbelen met de tweede productievloer, die op schema ligt om begin 2023 productierijp te zijn. Het bedrijf ging ook in op de overnames van Reno en LPE.

ASM bekroonde leveranciers wier prestaties dit jaar een tastbare invloed hadden op het succes, ondanks het feit dat het een moeilijk jaar was. De winnaars toonden flexibiliteit, sterke samenwerking voor technische ontwikkelingen, inzet om het succes van ASM te ondersteunen en het vermogen om te navigeren en te herstellen van uitdagingen in de toeleveringsketen. De leveranciers die werden bekroond voor hun prestaties en partnerschap zijn:

– Joungwoo N-Tech

– Techcom Technology Pte. Ltd.

– AGC Electronics America, Inc.

Duurzaamheid was ook een belangrijk onderwerp op het evenement, met een prioritaire focus op ASM’s netto nul-doelstelling en de samenwerking in de waardeketen die nodig is om dit te bereiken. De tweede jaarlijkse Sustainability PRISM award werd uitgereikt aan leveranciers die in drie categorieën een voorbeeldfunctie vervulden. De winnaars van dit jaar zijn:

– Leiderschap: THERMOCOAX

– Samenwerking: HQ Pack

– Innovatie: Plexus Corp.

ASM International N.V., met hoofdkantoor in Almere, Nederland, en haar dochterondernemingen ontwerpen en produceren apparatuur en procesoplossingen voor de productie van halfgeleiderapparaten voor waferverwerking, en hebben faciliteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. ASM International’s gewone aandelen worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Stock Exchange (symbool ASM).