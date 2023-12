ASM International N.V. een van de snelst groeiende bedrijven op het gebied van halfgeleiderapparatuur en wereldwijd marktleider op het gebied van Atomic Layer Deposition, heeft plannen aangekondigd voor een nieuwe Noord-Amerikaanse uitbreiding om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar onderzoek en ontwikkeling in de halfgeleiderindustrie.

ASM investeert € 300 miljoen over een periode van maximaal vijf jaar om de nieuwe state-of-the-art site te ontwerpen en te bouwen op meer dan 20 acres (8,5 hectare) in Scottsdale, Arizona. Deze totale investering is een combinatie van kapitaaluitgaven met betrekking tot infrastructuur en laboratoriumapparatuur, en omvat operationele kosten zoals de extra onderzoeks- en engineeringbanen die met de uitbreiding worden gecreëerd.

“De faciliteit van ASM in Arizona is altijd een belangrijk centrum geweest voor de ontwikkeling van toonaangevende technologieën die veel doorbraken in de wereldwijde halfgeleiderindustrie mogelijk hebben gemaakt”, aldus Benjamin Loh, CEO van ASM. “De investering in onze nieuwe faciliteit in Scottsdale zal onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten aanzienlijk uitbreiden, waardoor Arizona verder wordt versterkt als een hub voor eersteklas halfgeleiderinnovatie.”

Het nieuwe Noord-Amerikaanse hoofdkantoor zal 250.000 vierkante voet (20.000 m²) beslaan, meer dan het dubbele van de grootte van de huidige faciliteit. Het wereldwijde technologie- en innovatiecentrum zal een verscheidenheid aan functies onder één dak huisvesten, waardoor ASM-afdelingen efficiënter kunnen samenwerken. Dit omvat investeringen in geavanceerde laboratoriumapparatuur en ultramoderne infrastructuur, niet alleen voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook voor hernieuwbare energie, een waterrecyclingfaciliteit en andere duurzaamheidskenmerken. Enkele van ASM’s wereldwijde activiteiten en bedrijfsondersteunende functies zullen ook ter plaatse zijn, waaronder supply chain, productietechniek, een Global Training Center en het Global Software Team.

“Arizona is er trots op de hightech-uitbreiding van ASM te vieren, een project dat het leiderschap van Arizona op het gebied van halfgeleiders verder versterkt en de veerkracht en het concurrentievermogen van de VS versterkt”, aldus gouverneur Katie Hobbs. “We zijn dankbaar dat we deze nieuwe mijlpaal in het partnerschap tussen Arizona en Nederland kunnen vieren en ASM bedanken voor hun voortdurende inzet voor Arizona.”

ASM vestigde voor het eerst zijn Noord-Amerikaanse hoofdkantoor in Phoenix, Arizona, in 1976 en was een van de eerste bedrijven in halfgeleiderapparatuur in Arizona. ASM heeft zeven R&D-centra en verschillende productiefaciliteiten over de hele wereld, met het wereldwijde hoofdkantoor in Nederland. Politieke en economische leiders uit Nederland waren onlangs in Arizona om de aankondiging van de uitbreiding van ASM te vieren.

“Arizona en de VS zijn waardevolle partners in de missie van Nederland om samen oplossingen te creëren die innovatie en partnerschappen in de wereldwijde waardeketen van halfgeleiders bevorderen”, aldus Mark Rutte, premier van Nederland. “Het is door dit soort grensoverschrijdende samenwerkingen dat we de toekomst van vooruitgang in deze groeiende industrie vormgeven.”

“De uitbreiding van ASM in Arizona is een voorbeeld van hoe we op zoek zijn naar mogelijkheden voor Nederlandse en Amerikaanse bedrijven om kennis uit te wisselen en zinvolle partnerschappen aan te gaan”, aldus Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat van Nederland. “Met zijn nieuwe Noord-Amerikaanse hoofdkantoor zal ASM de uitbreiding van zijn belangrijkste klanten ondersteunen bij de uitbreiding van de productie van geavanceerde apparaten in Arizona, in de rest van de VS en wereldwijd, en bijdragen aan een veerkrachtigere, innovatievere en concurrerendere toeleveringsketen voor halfgeleiders.”

De apparatuur van ASM is een sleuteltechnologie voor de halfgeleiderchips met geïntegreerde schakelingen die nodig zijn om de elektronische producten te maken die consumenten en bedrijven overal gebruiken. ASM is gespecialiseerd in de markt voor waferapparatuur en richt zich op de afzetting van dunne films, het ontwerpen, maken, verkopen en onderhouden van depositietools om klanten te voorzien van geavanceerde technologieën die worden gebruikt in waferfabricagefabrieken. Tot de klanten van ASM behoren de bedrijven die ‘s werelds beste halfgeleiderapparaten maken.

“De uitbreiding van ASM positioneert Arizona verder als het toonaangevende centrum van het land voor innovatie en productie van halfgeleiders”, aldus Sandra Watson, President en CEO van de Arizona Commerce Authority. “ASM is al lange tijd een industriepartner in Arizona en we kijken ernaar uit om hun voortdurende succes te ondersteunen.”

ASM heeft momenteel meer dan 800 mensen in dienst in Arizona en is van plan om de komende zes jaar naar schatting nog eens 500 mensen aan te nemen, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd in engineering en onderzoek en ontwikkeling. De site zal worden ontworpen als een bestemming om te werken, met verschillende voorzieningen die werknemers zullen ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk en hun algemeen welzijn.

“De ontluikende relatie tussen Greater Phoenix en Nederland wordt versterkt door partners zoals ASM die het geavanceerde productie-ecosysteem stimuleren, belangrijke banen creëren en zich inzetten voor duurzame inspanningen in de regio”, aldus Chris Camacho, voorzitter en CEO van de Greater Phoenix Economic Council. “Deze enorme investering gaat verder dan de dollars, met plannen om irrigatie- en riviersystemen in Arizona te verbeteren, aangezien ASM goed rentmeesterschap van zijn Amerikaanse huis blijft tonen.”

Duurzaamheid is een hoeksteen van de wereldwijde bedrijfsprocessen van ASM en zal een hoofdthema blijven met het nieuwe Noord-Amerikaanse hoofdkantoor. ASM zal de LEED-classificatie voor de nieuwe faciliteit nastreven en tegelijkertijd programma’s voor hergebruik van energie en water aansturen. ASM zet zich ook in voor verbeteringen aan het systeem voor teruggewonnen water om het gebruik en de recycling van water verder te verminderen, en streeft naar meer dan 80% teruggewonnen water in de nieuwe faciliteit. De huidige faciliteit van ASM in Arizona heeft zijn absolute waterverbruik tussen 60 en 2017 met 2022% verminderd, zelfs met een aanzienlijke groei van zijn bedrijfsactiviteiten in deze periode. De bouw van de nieuwe Noord-Amerikaanse faciliteit zal naar verwachting ongeveer drie jaar in beslag nemen.

In verband met de duurzaamheidsinspanningen van ASM kondigde het bedrijf ook nieuwe meerjarige partnerschappen aan met lokale organisaties. Een van deze partnerschappen is met The Nature Conservancy (TNC), waar ASM TNC zal ondersteunen met driejarige investeringen in zijn Restoring Flows-programma, te beginnen met een investering van $ 130,000 in het eerste jaar, waarmee fase 1-financiering van het project wordt voltooid.

Dit project zal de irrigatiesystemen in de Verde-vallei verbeteren en de veerkracht op lange termijn versterken van de Verde-rivier, een van de laatste vrij stromende riviersystemen in de staat en een kritieke watervoorziening voor het Phoenix-metrogebied. In de komende drie jaar zal ASM helpen bij het financieren van dit innovatieve waterherstelprogramma om jaarlijks miljoenen liters water te besparen voor de Verde-rivier, wat op zijn beurt milieuproblemen zal aanpakken en het welzijn van de gemeenschap en dieren in het wild in de regio zal verbeteren.

ASM kondigde ook een nieuw partnerschap aan met de Arizona Sustainability Alliance (AZSA), waarbij ASM AZSA zal ondersteunen met een investering van $ 240.000 over een periode van drie jaar in haar Urban Forestry Tree Planting & Associated Education Initiatives en haar jaarlijkse evenementen zoals de Sustainability Celebration en Conservation Invasion. In de komende drie jaar zal ASM het planten van meer dan 250 bomen financieren en zullen ASM-medewerkers deelnemen aan vrijwilligersdagen voor het planten van bomen.

ASM International N.V., met hoofdkantoor in Almere, Nederland, en haar dochterondernemingen ontwerpen en produceren apparatuur en procesoplossingen voor de productie van halfgeleiderapparatuur voor waferverwerking, en hebben vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De gewone aandelen van ASM International worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Stock Exchange (symbool: ASM).