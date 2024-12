De Raad van Commissarissen van ASM International N.V. heeft vandaag bekendgemaakt dat het voornemens is de heer Paul Verhagen voor te dragen voor een tweede termijn als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer. Op zijn verzoek zal deze tweede termijn twee jaar duren in plaats van vier, tot de jaarlijkse algemene vergadering (AVA) in mei 2027, wanneer de heer Verhagen van plan is met pensioen te gaan. Zijn herbenoeming zal worden voorgelegd aan de AVA op 12 mei 2025.

De Raad van Commissarissen heeft tevens het voornemen om Pauline F.M. van der Meer Mohr voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de Raad van Commissarissen met ingang van de AVA 2025. Van der Meer Mohr is op 29 september 2021 gekozen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar en is per 16 mei 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is ook voornemens Adalio T. Sanchez en Stefanie Kahle-Galonske voor te dragen voor herbenoeming als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de AVA van 2025.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn zeer verheugd dat Paul Verhagen beschikbaar is voor herbenoeming als CFO en respecteren zijn verzoek om zijn termijn te beperken tot twee jaar, zodat hij met pensioen kan gaan en meer tijd met zijn gezin kan doorbrengen. Tijdens zijn eerste termijn heeft de heer Verhagen een cruciale bijdrage geleverd aan de financiële stabiliteit en het succes van ASM, en we zijn ervan overtuigd dat hij dit ook in een tweede termijn als CFO zal blijven doen. We zijn verheugd hem voor te dragen voor herbenoeming in deze rol.”

De heer Verhagen (1966) is per 1 juni 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur door de AvA van 17 mei 2021. Na deze benoeming is hij per 1 juni 2021 door de Raad van Commissarissen benoemd tot CFO.

De heer Sanchez is op 29 september 2021 verkozen tot lid van de Raad van Commissarissen, voor een periode van vier jaar die eindigt na de AVA van 2025, en wordt voorgedragen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Mevrouw Kahle-Galonske werd in mei 2017 verkozen tot lid van de Raad van Commissarissen, werd op 17 mei 2021 herbenoemd voor een periode van vier jaar en is voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Na twee termijnen heeft zij nu ingestemd met herverkiezing voor een periode van één jaar om te zorgen voor een soepele overgang van haar rol van voorzitter van de auditcommissie naar commissaris Tania Micki in 2025.

De Raad van Commissarissen bestaat uit: Voorzitter Pauline F.M. van der Meer Mohr, Martin van den Brink, Marc J.C. de Jong, Stefanie Kahle-Galonske, Didier R. Lamouche, Tania Micki en Adalio T. Sánchez

ASM International N.V., met hoofdkantoor in Almere, Nederland, en haar dochterondernemingen ontwerpen en produceren apparatuur en procesoplossingen voor de productie van halfgeleiderapparaten voor waferverwerking, en hebben faciliteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië.