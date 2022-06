Elektrische auto’s die bijna autonoom kunnen rijden, HR-selectiealgoritmes, Alexa, Siri of Spotify. Waarschijnlijk kom je hier bijna dagelijks mee in aanraking. Maar wat bindt nu deze toepassingen die ons leven makkelijker moeten maken? Ze werken allemaal met zelflerende algoritmes. Handig om niet meer te hoeven nadenken over het volgende nummer op Spotify of om toch even snel aan Alexa te vragen hoelang je een zacht ei moet koken. Maar wat zijn de gevolgen van deze toename van artificiële intelligentie in ons dagelijks leven en in onze maatschappij? En hoe gaan we om met de vele ethische vraagstukken die ermee samenhangen?

Technologiefilosoof Mark Coeckelbergh, professor aan de Universiteit van Wenen en beleidsadviseur, beschrijft in AI Ethics wat het monster van Frankenstein, transhumanisme en technologische singulariteit met AI te maken hebben. Hij vat relevante filosofische discussies samen, legt de technologie van AI uit, behandelt verschillende mogelijke aanpakken en focust vooral op machine learning en datawetenschap. Hij koppelt hier belangrijke ethische vraagstukken aan zoals privacy, transparantie, verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en databias. Tevens laat hij zien wat de invloed kan zijn van een AI-economie op ons werk.

Tot slot analyseert hij enkele diverse beleidsvoorstellen en geeft hij inzicht op de uitdagingen die beleidsmakers te wachten staan. AI kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij, op voorwaarde dat ethiek wordt meegenomen in elke stap van de ontwikkeling.