Een nieuw magazijn in Venlo, Nederland, beschikt over de grootste installatie van ADAPTO op de Europese markt tot nu toe, vanderlande’s shuttle-gebaseerde geautomatiseerde opslag- en ophaalsysteem. Het state-of-the-art primaire distributiecentrum (PDC) van Arrow Electronics is deze zomer geopend en is een van de grootste magazijnen van het bedrijf wereldwijd.

De faciliteit heeft een breed scala aan technologieën voor klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Deze omvatten halfgeleiders, passieve en elektromechanische componenten, connectoren, embedded oplossingen en componentprogrammeringsoplossingen. Arrow heeft geïnvesteerd in de nieuwste logistieke technologie en infrastructuur om haar klanten en leveranciers te helpen een betere time-to-market te bereiken.

Met zijn flexibiliteit en slanke infrastructuur staat ADAPTO van Vanderlande centraal in de operatie. Snelle lopers bevinden zich op specifieke gebieden in het magazijn en de ADAPTO-vloot bedient verschillende kasthoogtes in de hele faciliteit en biedt een soepele en snelle reactie op de vraag naar bestellingen. Ook de ergonomie van de operator is belangrijk voor deze klant. Mock-ups van werkstations werden ontworpen voor comfort en vervolgens getest door Arrow-personeel voordat ze op de magazijnvloer werden geïntroduceerd.

“We zijn verheugd om de meest ambitieuze en omvangrijke uitrol van onze ADAPTO-oplossing in Europa tot nu toe te zien”, voegt Terry Verkuijlen, Executive Vice President Warehouse Solutions, Vanderlande, toe. “Arrow is niet alleen onder de indruk van onze innovatieve technologieën, maar heeft er ook voor gekozen om met ons samen te werken omdat we ons inzetten voor gezamenlijke ontwikkeling. Het doel is om samen te blijven verbeteren.”