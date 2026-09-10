Arno van der Heijden is per 1 september toegetreden tot de directie van Euro-Techniek als managing director. Samen met Roland Sniekers vormt hij voortaan de dagelijkse leiding van het bedrijf.

Met de uitbreiding naar een tweekoppige directie bereidt Euro-Techniek de organisatie voor op verdere groei en ontwikkeling. De verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de directie moet daarbij zorgen voor continuïteit en verdere versterking van de organisatie.

Euro-Techniek is actief in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige kunststof componenten en samenstellingen voor industriële toepassingen.