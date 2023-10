Dit innovatieve platform richt zich op de halfgeleiderindustrie en zoekt naar investeringen in de hele waardeketen. De focus ligt op Europa, waarbij de expertise van Ardian gecombineerd wordt met de kennis en kunde van een aantal leiders uit de halfgeleiderindustrie.

Ardian, een toonaangevende Europese private equity maatschappij, kondigt vandaag de lancering van Ardian Semiconductor aan. Dit innovatieve platform zal investeren in de gehele halfgeleiderwaardeketen met een focus op Europa en bedrijven in staat stellen uit te groeien tot wereldwijde leiders in hun markten. Deze toevoeging is in lijn met de strategie van Ardian, om naast de kernactiviteiten te investeren in aantrekkelijke, snelgroeiende sectoren.

Halfgeleidercomponenten spelen een cruciale rol in de digitale transformatie en groene transitie van belangrijke sectoren in de wereldeconomie. Na enkele decennia van gestage groei, denken sectoranalisten dat de halfgeleiderindustrie zal blijven groeien en tegen 2030 een waarde van $1.000 miljard zal bereiken. Dit wordt ondersteund door megatrends zoals kunstmatige intelligentie (AI), cloud computing, elektrificatie en automatisering van mobiliteit en industrie.

Europa is het komende decennium een van de meest aantrekkelijke regio’s om in te investeren. Europese bedrijven in de waardeketen lopen voorop in halfgeleiders voor de mobiliteits- en industriële eindmarkten die een snelle technologische transformatie doormaken en naar verwachting het snelst zullen groeien. Europa loopt ook voorop op het gebied van innovatie-ecosystemen, IP, gespecialiseerde apparatuur en materiaalbedrijven, die belangrijke megatrends zoals AI ondersteunen. Bovendien profiteert Europa van aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen van de overheid. Denk hierbij aan de European Chips Act ter waarde van 43 miljard euro, om Europa’s leidende positie te versterken en te profiteren van een toenemende regionalisering van de wereldwijde toeleveringsketen.

Ardian Semiconductor heeft als doel de voorkeurspartner van de Europese halfgeleiderwaardeketen te worden, niet alleen door innovatieve en flexibele kapitaaloplossingen te bieden, maar ook door strategische en operationele ondersteuning aan bedrijven die de potentie hebben om eerdergenoemde megatrends mogelijk maken met behulp van hun onderscheidende technologieën.

Ardian lanceert het Ardian Semiconductor platform via een exclusieve strategische samenwerking met Silian Partners, een team van zeer succesvolle senior executives uit de halfgeleiderindustrie met veel ervaring in deze sector. Zij brengen unieke relaties in de industrie, strategische visie en operationele focus mee. Ardian en Silian Partners zullen werken als één team, om zo Ardians bewezen en succesvolle private equity-capaciteiten en investeringsprocessen samen te brengen met leiderschap en expertise uit de sector.

Het nieuwe Ardian Semiconductor platform wordt beheerd door Ardian France. Silian Partners ondersteund Ardian als industrie-expert.

“Halfgeleiders zijn overal en maken de digitale transformatie en groene transitie van de wereld mogelijk. De vraag naar halfgeleiders zal de komende tien jaar naar verwachting meer dan verdubbelen. Dit biedt kansen voor de hele toeleveringsketen, waaronder talloze Europese middelgrote bedrijven, die voortdurend zullen moeten innoveren. Nu is daarom het perfecte moment om Ardian Semiconductor te lanceren en we zijn verheugd om dit samen met enkele vooraanstaande en ervaren experts uit de industrie te mogen doen,” Thibault Basquin, memeber of the executive committee van Adrian:

“Er is in de Europese halfgeleiderwaardeketen behoefte aan financiële ondersteuning. Hier ligt een unieke kans. Door onze krachten te bundelen in een strategische samenwerking met een ervaren private equity belegger als Ardian, denken we de meest geschikte financiële partner voor de industrie te kunnen worden. Ardian is de ideale partner, met de juiste mensen en cultuur, om dit unieke investeringsplatform op te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat met onze oplossingen die vandaag de dag nog niet bestaan en onze unieke aanpak, we aanzienlijke waarde kunnen creëren over de gehele linie,” Paul Boudre, senior managing director & co-founder of Sillian Partners

Silian Partners wordt geleid door:

• Paul Boudre, Senior Managing Director & Co-Founder, who brings c.35 years of semiconductor experience. As Chief Executive Officer of Soitec from 2015 to 2022, he successfully led the company through a restructuring and positioned it as a global leader of engineered semiconductor materials. Prior to Soitec, he held senior positions in semiconductor equipment and manufacturing with KLA, STMicroelectronics, IBM Microelectronics, Motorola Semiconductor and Atmel.

• Christophe Duverne, Senior Managing Director & Co-Founder, who has been a semiconductor and electronics executive for the past c.30 years. He was President and Chief Executive Officer of Linxens from 2010 to 2020, which he founded from a corporate carve-out, and led through two successful buyout transactions sponsored by CVC, Astorg and Bain Capital, to create a global leader in smart card components manufacturing. Prior to founding Linxens, he worked for over 10 years at NXP Semiconductors where he was Senior Vice President of the Identification business unit.

• Dr Helmut Gassel, Senior Managing Director & Co-Founder, who contributes c.30 years of semiconductor industry experience. He served as a member of Infineon’s Management Board as Chief Marketing Officer from 2016 to 2022 with responsibilities encompassing marketing, sales, strategy and M&A. In this capacity, he led the €9bn acquisition and integration of Cypress Semiconductor and contributed to transform Infineon into a global top 10 semiconductor company. Prior to joining Infineon in 1995 as a semiconductor design engineer, he worked in semiconductor research at Fraunhofer Institute.

• Thomas Pebay-Peyroula, Managing Director & Co-Founder, who brings c.15 years of investment banking experience and has advised many European semiconductor companies on strategic, M&A and financing matters. He is joining from Rothschild & Co, and started his career with Lazard.

Ardian is een wereldwijd toonaangevende private investeringsmaatschappij, die $ 156 miljard aan vermogen beheert of adviseert namens meer dan 1.470 klanten wereldwijd. Onze brede expertise, die zich uitstrekt over Private Equity, Real Assets en Credit, stelt ons in staat een breed scala aan beleggingsmogelijkheden te bieden en flexibel in te spelen op de uiteenlopende behoeften van onze klanten. Via Ardian Customized Solutions creëren we portefeuilles op maat waarmee institutionele klanten de precieze mix van activa kunnen specificeren die ze nodig hebben en toegang krijgen tot fondsen die worden beheerd door toonaangevende externe sponsors. Private Wealth Solutions biedt speciale diensten en toegangsoplossingen voor private banks, family offices en particuliere institutionele beleggers wereldwijd. Ardian’s belangrijkste aandeelhouders zijn haar werknemers en we leggen grote nadruk op het ontwikkelen van haar mensen en het bevorderen van een samenwerkingscultuur gebaseerd op collectieve intelligentie. Onze meer dan 1.050 medewerkers, verspreid over 16 kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten, zijn sterk toegewijd aan de principes van verantwoord beleggen en zijn vastbesloten om van financiën een kracht ten goede te maken in de samenleving. Ons doel is om uitstekende beleggingsprestaties te leveren in combinatie met hoge ethische normen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij Ardian investeren we alles in het opbouwen van duurzame bedrijven.