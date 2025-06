Prof. dr. Marcelo Ackermann wordt per november de nieuwe directeur van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) in Amsterdam. Hij volgt dr. Wim van der Zande op en brengt ruim 20 jaar ervaring mee in toegepaste natuurkunde, zowel in academisch als industrieel onderzoek.

“Mijn passie ligt bij het hele traject: van fundamenteel onderzoek tot concrete toepassingen in hightech apparatuur,” aldus Ackermann.

Met zijn ervaring in publiek-private samenwerking met partijen als ASML, Zeiss en Panalytical, sluit hij naadloos aan op de missie van ARCNL: het versterken van fundamenteel onderzoek binnen het ecosysteem van de halfgeleiderindustrie.

NWO-voorzitter Marcel Levi: “Marcelo’s profiel past perfect bij ARCNL’s ambitie om wetenschap en industrie structureel te verbinden.”

Ervaring met topspelers in de sector

Ackermanns eerdere ervaring, voorafgaand aan zijn hoogleraarschap, is ook van grote waarde voor ARCNL. Zo was hij van 2018 tot 2020 Group Leader EUV Source Laser bij ASML, de industriële samenwerkingspartner van ARCNL. Bij ASML was hij verantwoordelijk voor de hele optische keten, van de CO₂-bronlaser tot het EUV-plasma en de tindruppels die in alle EUV-lithografieplatforms worden gebruikt.

En bij McKinsey & Company adviseerde Ackermann klanten over hoe ze de time-to-market voor R&D-projecten konden verkorten en de efficiëntie konden verhogen. Hij leidde projecten die R&D-afdelingen in staat stelden om twee keer zoveel projecten uit te voeren met hetzelfde aantal fte’s en budget.

Ackermann: “Ik ben zeer gepassioneerd over de complexe reis die innovatie aflegt – van academisch onderzoek met een laag TRL [Technology Readiness Level] tot de uitgebreide technische inspanningen die nodig zijn om innovatie tot wasdom te brengen in complexe hightechapparatuur.”

“Deze passie van Marcelo ligt in het hart van ARCNL”, zegt instituutsmanager Marjan Fretz: “Fundamenteel onderzoek dat nauw aansluit bij de interessegebieden van industriële partners. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ervaring van Marcelo een grote bijdrage zal leveren aan het verder versterken van de samenwerking tussen onze onderzoekers en partners uit de industrie.”