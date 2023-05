Ook de huidige stand van de arbeidsmarkt beperkt een sterke oploop van de werkloosheid in de toekomst. Werklozen zullen voornamelijk moeten komen vanuit het verlies van banen door werkenden dan vanuit toestroom van inactieven. De werkloosheid wordt namelijk gevoed door drie verschillende groepen. Zo kunnen mensen uit de niet-beroepsbevolking besluiten om tot de arbeidsmarkt toe te treden; als ze niet direct een baan vinden worden ze bestempeld als werkloos. Ook kunnen werkenden hun baan verliezen en daarmee in de werklozengroep terecht komen. Tot slot worden werklozen die geen baan vinden vanzelfsprekend ook meegerekend in het werkloosheidspercentage.

In de onderstaande grafiek illustreren we de ontwikkeling van deze verschillende groepen. Hier zien we dat de toestroom die uit de niet-beroepsbevolking komt en zich aanbiedt op de arbeidsmarkt steeds kleiner wordt. Deze groep inactieven – de groep die lastiger aan te spreken is voor een baan – wordt namelijk steeds kleiner. Dit blijkt uit een recente publicatie van het CBS waarin ze de terugloop van de niet-beroepsbevolking bevestigen. Al met al betekent dit dat zelfs de mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt besloten hebben te gaan werken en werk hebben gevonden. Om de werkloosheid toe te laten nemen zullen er mensen vanuit een werkzame positie hun baan moeten verliezen.

Werkloosheid gaat vertraagd licht toenemen

Wij verwachten een lichte afkoeling van de arbeidsmarkt, maar blijvende krapte in historisch perspectief. De oploop van werkloosheid zal vooral plaatsvinden richting het einde van 2023 en het begin van 2024.

Het monetair beleid dat de ECB voert zal via verschillende kanalen de arbeidsmarkt laten afkoelen. Allereerst wordt financiering door de hoge rente duurder. In enquêtes (zoals de Bank Lending Survey van de ECB) is reeds zichtbaar dat hogere rentes leiden tot minder vraag naar zakelijke financiering en hypotheken. Deze terugloopt zorgt voor minder investering en daarmee minder werkgelegenheidsgroei. Daarnaast wordt door de sterke stijging van de rente de economische situatie onzekerder, waardoor de kredietstandaarden van financiers strenger worden. Zo wordt er meer onderpand gevraagd of een hogere rente. Ook dit zal zorgen voor minder werkgelegenheidsgroei. Daarnaast zullen de hogere rentes ook geleidelijk vat krijgen op de consumptieve vraag. Hierdoor loopt ook de vraag naar personeel terug. Tot slot weten we van eerdere periodes met teruglopende kredietverlening dat MKB-bedrijven sterker geraakt worden dan grotere bedrijven. Dit komt doordat ze – bijvoorbeeld – minder toegang hebben tot andere manieren van financiering dan bankfinanciering en een minder duidelijke krediethistorie hebben. Aangezien er veel personeel bij MKB-bedrijven werkzaam is, heeft dit ook een negatieve invloed op de werkgelegenheid.