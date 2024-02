ARA Industries, partner voor innovatieve industriële oplossingen, en Interay Solutions, gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van slimme elektronische producten, hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Manometric, een Haagse specialist op het gebied van orthopedie. Manometric maakt gebruik van nieuwe machines met kunstmatige intelligentie en 3D-technologie, vervaardigd door ARA en Interay, om een transformatie in de productie van orthopedische hulpmiddelen te bewerkstelligen. Met de ManoX kan een hand nauwkeurig en razendsnel worden ingescand, waarna een 3D-printer een op maat gemaakte handbrace kan produceren.

Na een snelle groei in voorgaande jaren en in voorbereiding op internationale expansie besloot Manometric dat het tijd was de productie op te schalen. Het sloeg daarom de handen ineen met ARA uit Aalten en Interay uit Burgum. Die bedrijven bieden de gewenste omvang en slagkracht om de groei te faciliteren en nemen de verantwoordelijkheid voor effectieve maakbaarheid en productie op zich. Interay-directeur Wessel Koning: ‘Ik vind het geweldig om hierbij betrokken te zijn, omdat we een maatschappelijk doel nastreven door zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst.’

Terwijl Manometric zich richt op patiëntenzorg, onderzoek en (software)ontwikkeling, nemen ARA en Interay de productie, fabricage en assemblage voor hun rekening. De machines die deze partijen samen produceren, stellen Manometric in staat braces onafhankelijker van de vaardigheden van een instrumentmaker te maken: de kwaliteit wordt bepaald door de intelligentie van de software. Hiermee introduceert Manometric een nieuwe standaard in de orthopedische zorg, met beter passende braces die de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Dankzij de goede fit en het slimme design hebben de Manometric-braces een veel hogere therapietrouwheid dan traditionele braces, waarmee veel operaties en medicatie worden voorkomen, stelt het Haagse bedrijf.

Ondanks de toepassing van deze technologie en de bijbehorende kwaliteitsslag blijft het product betaalbaar, omdat ARA en Interay alles in-house produceren. Het voortdurende proces van innovatie en verbetering van het design for manufacturing draagt bij aan dit succes. ‘De goede resultaten en samenwerking hebben we te danken aan de inspanningen van alle drie de partijen. We houden de lijnen kort, er is goed overleg en frequent contact, op zowel directie als operationeel niveau’, aldus ARA-directeur Frank te Hennepe. Het trio bedrijven hecht veel waarde aan een sterke relatie met klanten, toeleveranciers en certificerende instanties. Hierdoor bewerkstelligen ze gezamenlijk een transformatie in de wereld van orthopedie. Ara won eind vorig jaar de award voor Best Knowledge Supplier tijdens de Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards 2023 van Link Magazine.