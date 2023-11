247TailorSteel, ARA Industries en Microsure zijn door de jury en het publiek uitgeroepen tot de winnaars van de DISCA’23-awards. Er werd actief meegestemd, waarna deze drie bedrijven hun welverdiende prijs in ontvangst mochten nemen. ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant – waar je natuurlijk graag hard voor werkt – je nomineert voor zo’n onderscheiding.’

DISCA’23 was een speciale editie omdat initiatiefnemer LINK Magazine dit jaar 25 jaar bestaat. De eenentwintigste uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, in samenwerking met ING en ISAH Business Software, vond traditiegetrouw plaats in Hoeve Mereveld in Utrecht, die goed gevuld was met zo’n tweehonderd genodigden.

Van 369 naar 3

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars gaven klanten en toeleveranciers van de zes eindfinalisten die streden om de drie awards, een pitch voor hun kandidaat. Het unieke aan de DISCA-awards is dat bedrijven niet zichzelf kunnen nomineren; ze moeten worden voorgedragen door hun klanten of toeleveranciers. De organisatie kreeg dit jaar maar liefst 369 nominaties binnen. Als een bedrijf door meer dan één partij werd voorgedragen, dan ging het door naar de tweede ronde, waarna kandidaten met de hoogste score – vijf per categorie – een plaats kregen in de finale.

Best Knowledge supplier

In de categorie Best Knowledge Supplier waren dit vijf finalisten: AAE te Helmond, ARA Industries te Aalten, Sioux Technologies te Eindhoven, Vekon en VHE Industrial Automation.

Nadat de jury’s tijdens een eerder intensief overleg in de drie categorieën de top 2 hadden geselecteerd, kreeg het publiek in Hoeve Mereveld uiteindelijk de beslissende stem. Top 2 van de Knowledge Suppliers waren: ARA Industries en Vekon. Daarbij wist ARA Industries zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen.

‘Het thema van vandaag was vertrouwen in de keten’, verwijst Martijn Gelinck, group senior purchaser van Sanovo, naar de talkshow die voorafging aan de uitreiking van de DISCA-awards. ‘In de Achterhoek hebben we daar een heel mooi woord voor; we noemen dat naoberschap. Oftewel: van elkaar op aan kunnen.’ En dat is de band die zijn bedrijf heeft met ARA Industries. ‘Vooroplopen in R&D is van essentieel belang in de eierverwerkende industrie waarin Sanovo opereert. Tot op de dag van vandaag is er een enorme synergie tussen de R&D-afdelingen van ARA en Sanovo, zowel op mechanisch, elektronisch als softwarevlak.’ Het naoberschap kwam ook tot uitdrukking tijdens de componentenschaarste van de afgelopen jaren. ‘We hebben in tijden van krapte van elkaars voorraden en supplychains gebruikgemaakt. ARA heeft geen steentje bijgedragen, maar een rots.’

Frank te Hennepe, algemeen directeur van ARA, reageert: ‘Ik ben super trots dat we door onze buurman, onze noaber, zijn genomineerd. Dat vind ik mooi.’

De jury rapporten van de finalisten van de Best Knowledge Suppliers:

ARA Industries uit Aalten is een betrouwbare partner voor innovatieve industriële oplossingen. De lijntjes zijn er kort wat de samenwerking versoepelt. Het voelt als een partner om de hoek die aandacht heeft voor zijn klanten en altijd denkt in oplossingen.

ARA biedt een hoge leverbetrouwbaarheid onder meer omdat het voorraad kan houden voor zijn klanten. Eventueel kan daar een SLA voor worden afgesloten. ARA kan heel snel schakelen als er alternatieve oplossingen nodig zijn. Toen er door de coronacrisis een hapering zat in de toelevering uit China, kon het snel een alternatief op tafel krijgen dat wel verkrijgbaar was. Ook bij end-of-life van componenten reageert het proactief en zorgt het voor vervangende opties. ARA heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan.

Runner-up Vekon Technische Assemblage uit Made is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren en samenstellen van besturingskasten waarbij het voor veel klanten optreedt als voorkeursleveranciers. De hoge reactiesnelheid van Vekon wordt daarbij enorm gewaardeerd. Vekon is open en loyaal, en het spreekt dezelfde taal als zijn partners waardoor de samenwerking prettig voelt. Het probeert continu te verbeteren, op eigen initiatief maar zeker ook als zijn klanten vragen om te investeren. Zo heeft het voor een klant de UL-certificering behaald omdat dat nodig was voor een stap naar de VS.

Vekon heeft hart voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen getuige de vele medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die het in dienst heeft.

AAE uit Helmond helpt klanten om voorop te lopen in hun markten. Het kan fungeren als een meegroeiende single source voor starters waarbij het zijn kennis en ervaring deelt over bijvoorbeeld value engineering en maakbaarheid. Ook in R&D kan het een duit in het zakje doen. AAE is eerlijk over wat het wel en niet kan. Als het voor een onderdeel van een project niet de juiste partij is, maakt het een pas op de plaats en zal het zijn klant doorverwijzen of helpen om de beste aanbieder te vinden.

Het is proactief als het gaat over leveringen en componentenschaarste. En maakt transparante afspraken met zijn partners. Bovendien verzamelt en bewaart AAE heel veel data uit zijn systemen die het open met zijn partners deelt.

Sioux uit Eindhoven is in staat op basis van een functioneel ontwerp zeer complexe apparatuur volledig te engineeren, goed en zo goedkoop mogelijk maakbaar te maken, daarvoor te sourcen – ook als de supply onzeker is – en te assembleren. Van spec tot product dus. Het Eindhovense bedrijf is bereid daartoe risicodragend te investeren en toont dus lef als ze in je product geloven.

Wat Sioux bijzonder maakt, is dat ze overal experts voor hebben; van AI-gebaseerde beeldanalyse en applicatiesoftware, tot elektronica, robotica, optica en mechanica. Het is een one-stop-shop voor first-of-a-kind hightech producten. Kortom, Sioux heeft onder zijn dak een grote verscheidenheid aan disciplines op hoog niveau die in staat zijn samen tot een klantgericht resultaat te komen. Ook het projectmanagement is goed voor elkaar. De Eindhovenaren hebben een groot adaptief vermogen: ze zijn in staat snel en proactief op tussentijdse wijzigingen in te spelen. De communicatie met de klant is goed en proactief.

VHE Industrial Automation uit Eindhoven is co-development- en productiepartner voor machinebouwende bedrijven. Samenwerking gaat op basis van vertrouwen, in goede én in slechte tijden. Zo zijn er geregeld gesprekken over forecasts en geldt ‘samen uit, samen thuis’. Een partnership met VHE voelt als een goed huwelijk waarbij veel gebeurt op basis van vertrouwen. Nacalculatie is daarbij geen enkel probleem.

VHE heeft zijn normeringen goed op orde. Voor klanten die nog niet zo bekend zijn met bijvoorbeeld de UL-certificering voor de VS, is dat een uitkomst. Het zit kort op de bal en informeert zijn klanten als er wijzigingen zijn die voor hen belangrijk zijn. VHE levert netjes op tijd en mocht er onverhoopt een kink in de kabel komen, communiceert het goed dat het wat later worden. VHE is een partner om lief en leed mee te delen.