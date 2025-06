In Nederland begint de geboortezorg bij kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Dankzij de expertise in ziekenhuizen en op neonatale intensive care-units (NICU’s) zijn de overlevingskansen van deze extreem vroeggeboren kinderen de afgelopen jaren flink toegenomen.

Toch zijn deze baby’s eigenlijk nog niet klaar om buiten de baarmoeder te functioneren – vooral hun longen zijn nog onvoldoende ontwikkeld voor een leven in lucht. Om complicaties zoals zuurstofgebrek en de gevolgen daarvan op de lange termijn te verminderen, is in het kader van het Europese Horizon 2020-programma een baanbrekend onderzoek uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in samenwerking met onder andere Máxima MC, Medsim en Uniklinik RWTH Aachen.

Centraal in dit onderzoek stond de ontwikkeling van een innovatief concept: een ‘watercouveuse’. Dit zogeheten Perinatal Life-support System maakt het mogelijk om een extreem vroeggeboren kind direct vanuit de baarmoeder onder water over te brengen naar een kunstmatige omgeving waarin het zich verder kan ontwikkelen alsof het nog in de baarmoeder is. Zo wordt de overgang naar het leven buiten de moeder verzacht en krijgen de longen en andere organen de kans om beter te rijpen.

De startup AquaWomb, geleid door onderzoeker en CEO Myrthe van der Ven, gaat dit concept nu verder ontwikkelen. Cruciaal in het ontwerp is niet alleen het fysieke welzijn van de baby, maar ook de interactie tussen zorgverleners en ouders. Het systeem biedt mogelijkheden om de gezondheid van de baby continu te monitoren én tegelijkertijd de eerste band tussen ouders en kind vanaf het allereerste moment te ondersteunen.

Juliette van Haren, onderzoeker en ontwerper aan de faculteit Industrial Design van de TU/e, werkte mee aan het ontwerp van het systeem. In haar proefschrift is een schematische weergave te vinden van de cruciale ‘transfer’ van buik naar couveuse. In de video van Universiteit van Nederland leggen Van der Ven en Van Haren uit hoe de watercouveuse werkt en welke impact dit systeem kan hebben op de toekomst van de neonatale zorg. Link naar Aqua Womb

Bekijk de aflevering en ontdek hoe technologie een revolutie teweeg kan brengen in de start van het leven.